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Лукашенко: «Азербайджанцы и белорусы – братья»

 

«Парламенты Азербайджана и Беларуси могут внести значительный вклад в развитие двусторонних отношений», - сказал президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Октаем Асадовым, передает БелТА.

«Я, например, очень прислушиваюсь к тому, что говорят руководители парламента, парламентарии. Знаю, Ильхам Алиев вообще в этом плане абсолютно демократичный человек. Если что-то полезное - он всегда прислушивается к этому», - отметил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что у Беларуси и Азербайджана много направлений сотрудничества, и страны имеют самые теплые и близкие отношения:

«Мы абсолютно доверяем друг другу. Мы создаем совместные предприятия и торгуем с третьими странами. Мы идем вместе с вами дальше на юг, на восток. И мы будем придерживаться этой политики в экономике. Торговля у нас растет, военно-техническое сотрудничество... Мы это ни от кого не скрываем».

Коснувшись карабахской проблемы, Лукашенко отметил, что азербайджанцы - миролюбивый народ и, несмотря на конфликт, придерживаются абсолютно мирной позиции в данном вопросе.

Он отметил, что стороны выстраивают свои отношения в соответствии с пожеланиями народов Беларуси и Азербайджана и в целях роста их благосостояния.

«В этом отношении вы на нас можете рассчитывать. Вы нам люди не чужие. Вы наши братья, мы в одном государстве жили», - подчеркнул президент.

Глава Белоруси просил еще раз передать президенту Азербайджана самые теплые слова благодарности за сотрудничество.

«Мы будем следовать тем курсом, который нами определен. И убежден, что наши парламентарии найдут свое место в реализации этой дорожной карты», - добавил Лукашенко.

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