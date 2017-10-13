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Лукашенко: «Я, Ильхам Алиев и Саргсян…»

Автор: Отдел информации 

На встрече с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Октаем Асадовым президент Беларуси Александр Лукашенко затронул вопросы переговоров глав стран СНГ в Сочи, сообщает официальный сайт главы белорусского государства.

Президент подчеркнул, что у Беларуси и Азербайджана много направлений сотрудничества и страны имеют самые теплые и близкие отношения.

"Мы абсолютно доверяем друг другу. Мы создаем совместные предприятия и торгуем с третьими странами. Мы идем вместе с вами дальше на юг, на восток. И мы будем придерживаться этой политики в экономике. Торговля у нас растет, военно-техническое сотрудничество... Мы это ни от кого не скрываем", - отметил А. Лукашенко.

Глава государства упомянул, что во время участия в саммите СНГ в Сочи у него в различных форматах состоялся обмен мнениями с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и они довольно много времени провели, обсуждая вопросы двусторонних отношений.

"Вы удивитесь: вместе с президентом Армении - втроем пообщались друг с другом. Но в политике это принято, в общем-то, с намеком на решение тех или иных проблем", - сказал А.Лукашенко.

"Я знаю, что азербайджанцы - миролюбивый народ и, несмотря на проблемы в Карабахе, вы придерживаетесь абсолютно мирной позиции в этом плане. Поэтому нам, как я уже сказал министру обороны, не в чем оправдываться перед теми или иными государствами", - заявил белорусский лидер.

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