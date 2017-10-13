Нигде не следят за перипетиями каталонского вызова республиканской Испании, как в России, Азербайджане и Армении. Коротенькое выступление в парламенте премьер-министра Каталонии Карлеса Пучдемона вызвало нечто похожее на удовлетворение в Москве, очевидное раздражение в Ереване и прибавило оптимизма в Баку. Добавим также, что в Европе вздохнули с облегчением, услышав из уст безусловного лидера автономного сообщества призыв к депутатам регионального парламента отложить объявление независимости и постараться наладить диалог с Мадридом по вопросу, расколовшему еще недавно спокойную Испанию.

Рецепт из ЕС: «Давайте жить дружно!»

Позиция Мадрида в отношении сепаратистов хорошо известна: к каким-либо переговорам испанское политическое руководство интереса не проявляет. Демонстративная же жесткость властей по отношению к голосовавшим каталонцам (среди пострадавших более 900 гражданских лиц и 33 испанских полицейских) только убеждает массы в правильности их курса на создание собственного государства. Но есть еще ЕС.

Его позицию озвучил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас: “Еврокомиссия считает, что сейчас время для единения и стабильности, не для фрагментации. Мы призываем все стороны сейчас очень быстро перейти от конфронтации к диалогу. Насилие никогда не может быть инструментом в политике”.

Иначе говоря, намек на неисключаемое насилие в равной степени относится к обеим сторонам. И хотя К. Пучдемон заверил международное сообщество, что каталонцы, желающие “сделать Каталонию отдельным государством… не сумасшедшие, не преступники, не мятежники», крови избежать не удалось. И европейские каналы постарались сделать так, чтобы мир эту кровь хорошо рассмотрел на экранах. Но рассмотреть не обязательно означает запомнить. Иначе не было бы крови.

Разумеется, жаль, что так получилось, ибо в ходе конфликта было видно, что в Барселоне изначально ставка делалась на мирные, законные средства достижения независимости. Но вставшие на этот путь политики и народы должны были бы знать, что это с их точки зрения они преследуют правую цель. А с точки зрения общего государства они попросту забирают значительную землю, что нигде и никогда не обходилось пока еще без крови. Именно на это обстоятельство намекают в Брюсселе, когда утверждают, что “ситуация в Каталонии — внутренний вопрос Испании, который должен быть решен в соответствии с конституционным порядком Испании”.

За что боролись, на то и напоролись

Так что же делает позицию Мадрида непримиримой и что вдруг подвигло К. Пучдемона заменить конфронтацию переговорным процессом? Ответ на этот вопрос содержится в цитировавшемся выше заявлении Еврокомиссии: “Если бы референдум был проведён в соответствии с Испанской конституцией, то покидающая территория покинула бы Евросоюз”. Вот и весь сказ о движении за независимость.

Иными словами, новое государство каталонцев, будь оно провозглашено, не может рассчитывать на признание ЕС. Это вовсе не то, за что кидались на полицейских рядовые каталонцы. На их беду, не нужно планируемое ими государство и Брюсселю. Не до него сейчас. И дело вовсе не в каталонцах, как может показаться на первый взгляд. В Европе многие им сочувствуют. Сочувствующие имеются даже среди тех, кто официально вынужден осудить обнаружившийся в самом центре континента сепаратизм, точно такой же как в Нагорном Карабахе, например, к которому, кстати, продолжают благоволить в Брюсселе. Чем не иллюстрация к разговорам о двойных стандартах, в чем давно в Баку подозревают ЕС?

Есть основания, и достаточно серьезные, что идеей референдума как удобным и безотказным орудием для переустройства существующих самодостаточных и многонациональных государств могут воспользоваться и в других уголках континента. Над этим задумываются не только в коридорах власти, но и в целом в политических кругах.

«Я …уверен, что это приведёт к эффекту домино в других странах Европы. События в Испании придадут импульс всем сепаратистским регионам в Европе и активизируют работу партий евроскептиков», - таково мнение лидера бельгийской партии евроскептиков «Фламандский интерес» Томаса Ван Грикена.

Он уверен, что уже в ближайшем будущем мир станет свидетелем «новых референдумов о независимости». В связи с этой перспективой невольно вспоминается, как на одном из первых дискуссий по нагорно-карабахской проблеме М.Горбачев принялся рассуждать о том, что ереванским товарищам следовало бы умерить свой пыл, а то в Политбюро подсчитали, что таких взрывоопасных точек по Союзу двадцать с лишним. Не вняли ереванские товарищи расчетам генсека.

Между тем в пределах границ правопреемницы СССР – Российской Федерации за прошедшие без малого тридцать лет особых изменений в этом плане не наблюдается. Надежды на то, что перевод с жестко централизованной советской системы на демократические механизмы сам по себе избавит от сепаратистских тенденций, оказались иллюзией.

Прекрасной иллюстрацией к сказанному является политическое поведение Армении, продолжающей оккупацию Нагорного Карабаха и прилегающих к области территорий Азербайджана. Нынешняя позиция ЕС, однозначно заявившего, что никакого одностороннего провозглашения независимости вне правового поля Испании быть не может, поскольку это противоречит европейским ценностям, создает совершенно новую политическую атмосферу вокруг сепаратистских сил и точек.

Армения является одной из них. Она так и не сняла своих территориальных претензий к своим соседям – Турции, Азербайджану и Грузии. Ни ЕС, ни Россия ничем не обнаружили желания одернуть Ереван, чья политика является главным дестабилизирующим фактором в регионе. Если история Армении о чем-то и свидетельствует, то только о том, что она всегда была плохим союзником.

Переход армянских частей турецкой армии на сторону России в ходе Первой мировой войны должен был не восхитить царя Николая II, а насторожить, ибо склонность к предательству ничего, кроме презрения, не заслуживает, тем более в межгосударственных отношениях.

Прошло несколько десятилетий, и Армения одна из первых принялась крушить величайшую державу евразийского пространства - СССР, на создание которой Россия потратила столько сил и русской крови. И ей тогда рукоплескали в Москве, Париже. Вашингтоне – на всех континентах. Не то с Каталонией. И некому придти к ней на помощь.

Так кто же толкнул каталонцев на эту авантюру? Сами созрели до мысли такой? Свежо предание… И все же, если это так – хвала каталонцам. Им предстоит сыграть ту же роль в Европе, которая в свое время была отведена Нагорному Карабаху в Союзе. И если сепаратизм поползет по Европе, кто оградит Россию от нового чудища? И только ли России угрожает сепаратизм? Так что же устарело в этом мире – само его устройство? А может, входят в неизбежный клинч старая идеология независимости и реальный глобализм?