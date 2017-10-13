Российская дивизия получит "реактивные" танки

Минобороны России приняло решение вооружить 4-ю гвардейскую танковую Кантемировскую дивизию уникальными "реактивными" танками Т-80БВМ, сообщает газета "Известия".

Главным их отличием от танков Т-72Б3 является тип силовой установки: вместо дизельных двигателей на танке Т-80БВМ стоят газотурбинные двигатели мощностью 1250 лошадиных сил, звук работы которых напоминает гул реактивного истребителя.

Планируется, что новейшие боевые машины начнут поступать в войска уже в следующем году. Модернизация танков Т-80 до версии Т-80БВМ будет проводиться на мощностях предприятия "Омсктрансмаш".

По словам экспертов, после поступления "реактивных" танков Т-80БВМ Кантемировская дивизия превратится в универсальный инструмент для европейского театра боевых действий.