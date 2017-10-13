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Парламент Грузии принял новую конституцию Вопреки вето президента

 

Парламент Грузии не учел высказанные президентом Георгием Маргвелашвили замечания к проекту обновленной Конституции страны и большинством голосов проголосовал за принятие документа, передает корреспондент РИА Новости.

Парламент Грузии в сентябре большинством голосов принял поправки в Конституцию страны, предусматривающие переход к парламентской форме правления. В понедельник Маргвелашвили наложил вето на проект обновленной конституции и направил в парламент мотивированные замечания по шести пунктам, в том числе  в отношении системы выборов президента и парламента. Во вторник спикер парламента Ираклий Кобахидзе обратился к президенту с просьбой назначить внеочередное заседание для рассмотрения этих замечаний.

В поддержку первоначальной версии документа проголосовали 117 депутатов, против — семь. Оппозиционные депутаты из фракции "Единое национальное движение" покинули заседание в знак протеста и не приняли участие в голосовании.

"Поздравляю с принятием новой редакции Конституции Грузии… Мы, действительно, приняли европейского типа конституцию, которая обеспечит долгосрочную перспективу развития Грузии", — заявил спикер парламента по завершении голосования.

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