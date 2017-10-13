Казахстан избавляется от азербайджанских евробондов

Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана (ЕНПФ), являющийся держателем евробондов Международного банка Азербайджана (МБА) на $250 млн, получил в рамках реструктуризации долга МБА евробонды Минфина Азербайджана на аналогичную сумму и теперь рассматривает возможность их продажи на рынке.

"В сентябре текущего года были предприняты попытки реализовать государственные ценные бумаги Азербайджана на рынке. В результате низкого спроса их реализация по среднерыночной цене не представилась возможной. (...) На данный момент рыночная конъюнктура отслеживается, и возможность продажи полученных ценных бумаг на рынке рассматривается", - сообщила агентству "Интерфакс-Казахстан" председатель правления ЕНПФ Нурбуби Наурызбаева.

Она напомнила, что процесс реструктуризации внешних обязательств МБА завершился 1 сентября 2017 года. В рамках реструктуризации евробонды МБА в инвестиционном портфеле ЕНПФ были обменены на суверенные евробонды Азербайджана в соотношении 1 к 1 по номинальной стоимости.

Она отметила, что в настоящее время индикативные котировки на покупку госбумаг Азербайджана, по данным Bloomberg, находятся в диапазоне 86 - 87% от номинала при незначительном объеме спроса на такие облигации.