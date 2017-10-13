Подписаться на уведомления
 

Казахстан избавляется от азербайджанских евробондов

 

Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана (ЕНПФ), являющийся держателем евробондов Международного банка Азербайджана (МБА) на $250 млн, получил в рамках реструктуризации долга МБА евробонды Минфина Азербайджана на аналогичную сумму и теперь рассматривает возможность их продажи на рынке.

"В сентябре текущего года были предприняты попытки реализовать государственные ценные бумаги Азербайджана на рынке. В результате низкого спроса их реализация по среднерыночной цене не представилась возможной. (...) На данный момент рыночная конъюнктура отслеживается, и возможность продажи полученных ценных бумаг на рынке рассматривается", - сообщила агентству "Интерфакс-Казахстан" председатель правления ЕНПФ Нурбуби Наурызбаева.

Она напомнила, что процесс реструктуризации внешних обязательств МБА завершился 1 сентября 2017 года. В рамках реструктуризации евробонды МБА в инвестиционном портфеле ЕНПФ были обменены на суверенные евробонды Азербайджана в соотношении 1 к 1 по номинальной стоимости.

Она отметила, что в настоящее время индикативные котировки на покупку госбумаг Азербайджана, по данным Bloomberg, находятся в диапазоне 86 - 87% от номинала при незначительном объеме спроса на такие облигации.

1004 просмотров


Старости
Севиль Алиева пришла в этот мир со своей песней
Севиль Алиева пришла в этот мир со своей песней наша доска почета
Наша погода
Сегодня 19° / 12°
14 Окт 21° / 14°
15 Окт 20° / 11°
16 Окт 20° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   2.0141 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

Центробанк о курсе доллара
Ирак выдвинул ультиматум Курдистану
Генсек НАТО призвал США и Турцию сесть за стол переговоров
Эксперты ООН обратились к Баку по поводу геев и трансгендеров
Самед Сеидов о выходе Азербайджана из Совета Европы
Казахстан избавляется от азербайджанских евробондов
Парламент Грузии принял новую конституцию Вопреки вето президента
Российская дивизия получит "реактивные" танки
Катавасия для Карабаха после Каталонии наша аналитика
Лукашенко: «Я, Ильхам Алиев и Саргсян…»
Лукашенко: «Азербайджанцы и белорусы – братья»
Глава управления образования Баку об инициативе haqqin.az
"Крылатые бомбы" поступили на вооружение ВМС США
Маргвелашвили: "У меня нет никаких отношений с Иванишвили"
Американская подлодка приблизилась к Северной Корее
В Москве у колумбийки нашли три килограмма кокаина
Эрдоган: «Мы не нуждаемся в Евросоюзе»
Экс-министр: «Грузию газом будет обеспечивать только SOСAR» эксклюзив
Массовая эвакуация из здания Совета ЕС
Открываются авиарейсы Баку – София – Баку
Атамбаев назвал действия Казахстана «беспределом»
Глава МИД Польши посетит Баку
Юнкер: Пример Каталонии заразителен
Али Асадов представил нового министра фото
Эрдоган о вводе турецких войск в Сирию
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться