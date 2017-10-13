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Самед Сеидов о выходе Азербайджана из Совета Европы

Автор: Отдел информации 

«Совет Европы как организация дискредитировала себя. Она забыла про свои ценности и начала заниматься политиканством". Об этом haqqin.az заявил глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов.

"Созданная в 1949 году организация переживает самый тяжелый кризис с момента создания. И в том, что эта организация оказалась в такой ситуации, виноват и ее Генсек - Турбьерн Ягланд.

Представьте, дело дошло до того, что генсек организации сам лично убеждает депутатов голосовать за возвращение одной страны в Совет Европы - такого в истории этой организации не было. А в случае с Азербайджаном он, напротив, настраивает их голосовать против нас. То есть в организации создана нездоровая ситуация, и мы все справедливо задаемся вопросом, почему мы народные деньги должны тратить на членские взносы организации, где происходят подобные безобразия. Но это не значит, что мы уходим от Европы, это ПАСЕ уходит от своих ценностей", - сказал он.

Коснувшись голосования некоторых турецких депутатов против Азербайджана, С.Сеидов сказал, что турецкая делегация всегда поддерживала Азербайджан в ПАСЕ.

"Дениз Байкал также всегда был на нашей стороне. Видимо, произошла какая-то техническая ошибка. Я не думаю, что он отошел от своей позиции", - сказал С.Сеидов.

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