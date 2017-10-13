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Эксперты ООН обратились к Баку по поводу геев и трансгендеров

 

Эксперты ООН призвали власти Азербайджана тщательно расследовать все сообщения о нарушениях прав геев и трансгендеров, передает Turan.

B заявлении Управления ООН по правам человека в пятницу говорится о полицейских рейдах в Баку в середине сентября, в ходе которых были задержаны лица нетрадиционной сексуальной ориентации по подозрению в занятии проституцией.

«Мы призываем власти защищать права всех без дискриминации, в том числе людей, воспринимаемых как геи или транссексуалы, а также тех, кто считается секс-работниками.

Мы настоятельно призываем власти Азербайджана предпринять конкретные шаги - посредством образования и государственной политики - для борьбы с глубоко укоренившимися негативными социальными представлениями и предрассудками в отношении лиц определенной сексуальной ориентации и гендерной идентичности, с тем чтобы исключить коренные причины насилия и дискриминация, совершаемые против них» - указалии эксперты ООН.

Отметим, что правоохранительные органы Азербайджана заявили, что рейды в центре Баку были проведены в связи с многочисленными жалобами по поводу нарушения общественного порядка лицами, навязчиво предлагающими свои сексуальные услуги местным жителям и туристам.

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