Генсек НАТО призвал США и Турцию сесть за стол переговоров

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал США и Турцию как можно скорее найти решение случившегося у них "визового кризиса", напомнив, что Турция выполняет ключевую роль в борьбе альянса с терроризмом на Ближнем Востоке, передает Франс Пресс.

"Я только призываю США и Турцию сесть за стол переговоров и найти решение, потому что для альянса важно, чтобы мы могли близко сотрудничать, особенно в этом регионе, ведь Турция является ключом в нашей борьбе с терроризмом", — заявил Столтенберг в интервью агентству.

Посольство США в Анкаре ранее заявило, что правительство США выражает глубокую обеспокоенность арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения США и Турции.

В минувшее воскресенье посольство США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции. Посольство Турции в США ответило на это зеркально, объявив о приостановке выдачи неиммиграционных виз американским гражданам.