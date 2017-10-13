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Ирак выдвинул ультиматум Курдистану

 

Силы шиитского ополчения «Хашди Шаби», вооруженные тяжелой техникой, расположились в 20 км от центра города Киркук в южном и западном регионах одноименной провинции, передает Hürriyet.

В апреле 2014 года террористическая группировка ИГИЛ захватила район Хавиджа и четыре связанных с ним поселка в Киркуке. Недавно иракская армия и силы «Хашди Шаби» очистили эту территорию от террористов. После этой операции соотношение сил в Киркуке стало меняться.

Автодорога Киркук - Багдад находится под контролем сил «Хашди Шаби».

В некоторых регионах расстояние между военизированными формированиями курдов (пешмерге) местной власти на севере Ирака и этими силами составляет 500 метров.

«Мы провели переговоры с премьер-министром Ирака Абади и другими во избежание перестрелок. Мы не хотим сражения. Но если к нам постучится сражение, мы будем сражаться. Командующий южным фронтом Веста Ресул написал письмо и потребовал освободить в течение 48 часов военные базы, аэропорт и нефтяные скважины. Он сообщил, что в эти земли войдут силы федеральной полиции. Мы никогда не выполним их требования. Могут сами проверить это», - заявил после заседания в Киркуке командующий объединениями пешмерге Джафар Мустафа.

Отметим, что некоторое время назад была распространена информация о начале совместных операций иракской армии и сил «Хашди Шаби» по возвращению нефтяных скважин и военного аэропорта в Киркуке.

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