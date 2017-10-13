Турция создает тяжелый ударный вертолет

Глава Секретариата оборонной промышленности МО Турции (SSM) Исмаил Демир объявил о старте проектных работ по созданию тяжелого ударного вертолета по программе ATAK-2, сообщает Лайф.

Ожидается, что новинка по всем показателям превзойдет свой аналог, производящийся в настоящее время по лицензии T129, сообщает Центр анализа мировой торговли оружием.

Согласно техническому заданию, вес перспективного вертолета должен составить около 6 тонн. При этом аппарат будет способен нести большую полезную нагрузку. Турция собирается разработать его без участия иностранных специалистов, опираясь исключительно на системы национальной разработки.

Сообщено об этом было в ходе церемонии открытия на совместном предприятии Sikorsky и Alp Aviation новой производственной площадки. На ее мощностях и будут производиться многоцелевые вертолеты.

Отметим, что в настоящее время основным ударным вертолетом турецких ВВС является Т-129, производящийся по иностранной лицензии. Это - копия итальянского легкого разведывательного вертолета A 129 Mangusta компании Agusta Westland.