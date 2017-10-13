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AzerGold планирует увеличить производство ценных металлов

 

ЗАО AzerGold успешно осуществляет добычу золота и серебра на месторождении Човдар в Дашкесанском районе Азербайджанской Республики. В результате оптимизации операционных процессов и повышения эффективности работы ЗАО увеличило свои производственные показатели. До конца текущего года ожидается дальнейшее возрастание добычи ценных металлов.

Наряду с тем ЗАО AzerGold приступает ко второму производственному этапу на месторождении Човдар – к эксплуатации его запасов подземным способом. С этой целью началась подготовка техническо-экономического обоснования на выполнение работ по добыче металлов сульфидной части месторождения.

Параллельно ЗАО приступило к разработке и других месторождений в различных регионах страны. Особо следует отметить начало работ на одном из самых крупных и в тоже время сложных в плане эксплуатации месторождении страны и региона в целом – «Филизчай».  Для проведения подготовительных работ и первичной экономической оценки данного месторождения, находящегося на территории Балакенского района, ЗАО AzerGold осуществляет сотрудничество со всемирно известными компаниями. 

ЗАО AzerGold осуществляет активную работу как по разведке функционирующих рудников, так и по поиску и исследованию новых участков. На данный момент с  помощью новейшего современного оборудования успешно ведутся разведывательные и геофизические исследования, а также разрабатывается программа  широкомасштабных буровых работ сразу на нескольких объектах в разных регионах страны.

Необходимо подчеркнуть, что ЗАО AzerGold поддерживает развитие ненефтяного сектора страны и увеличение притока иностранной валюты. Так, в рамках реализации экспорта ценных металлов с Човдарского месторождения с апреля по октябрь текущего года ЗАО реализовало на международной бирже 48 800 унций золота и 68 400 унций серебра, заработав в общей сложности 62,250,000 долларов США, или  105,8 млн манатов.

Наряду с реализацией экономических интересов ЗАО AzerGold осуществляет активную поддержку социальной политики правительства республики по открытию новых рабочих мест и хозяйственному развитию регионов страны.

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