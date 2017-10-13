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Азербайджанские нефтяники судятся с иностранной компанией

Автор: Отдел информации 

Группа работников операционной компании Salyan Oil, попавших под сокращение, обратилась с иском на компанию в Насиминский районный суд. Как сообщила haqqin.az глава Организации защиты прав нефтяников Мирвари Гахраманлы, в ходе предварительного судебного заседания должностные лица компании подвергли нефтяников устным оскорблениям.

По ее словам, приказом от 31 августа 2017 года 15 нефтяников были уволены с работы.

«Ежемесячно кого-то увольняют из этой компании. В этот раз людей уволили на основании договора «О распределении добытой нефти». Таким образом компания стала автором "нововведения" в Азербайджане, нарушив требования Трудового кодекса», - сказала М.Гахраманлы.

Один из сотрудников компании в суде сказал рабочим, что они «плюют в колодец, из которого пили» и что они «ели хлеб китайца». Уволенные нефтяники утверждают, что с местным персоналом очень грубо обращаются и подвергают его оскорблениям. Также нефтяники говорят, что на одинаковых позициях иностранцы получают гораздо большую зарплату, чем азербайджанцы. Кроме того, местные нефтяники лишены тех льгот, какими пользуются иностранцы.

Напомним, что 25 декабря 2015 года несколько сотен сотрудников нефтяной компании Salyan Oil провели акцию протеста перед офисом компании, расположенным в селе Керимбейли.

Рабочие были недовольны решением главного менеджера компании, китайца Шана Лианженга, согласно которому зарплаты более тысячи людей были сокращены на 33 процента. Руководство объяснило этот факт переходом на "режим экономии".

Возмущенные рабочие потребовали вернуть им удерживаемую руководством часть зарплаты и уволить одного из менеджеров, в противном случае обещая новые акции протеста.

Отметим, что акционерами Salyan Oil являются две китайские компании – China National Oil & Gas Exрloration and Develoрment Corр. (CNODC) и CNPC (Нong Kong) Ltd. (CNPCНK).

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