Представительство НАТО в Москве забросали дымовыми шашками

Активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» забросали дымовыми шашками здание Информационного бюро НАТО в Москве, сообщил Интерфаксу в пятницу представитель партии Александр Аверин.

«Забросали дымовыми шашками представительство НАТО в Москве, требуя вывода американских баз из Европы», - сказал Аверин.

По его словам, в ходе акции никто из ее активистов задержан не был.

Лидером «Другой России» является писатель Эдуард Лимонов, который внесен в «черный список» МИД Азербайджана за незаконное посещение оккупированных территорий.

В начале октября Тверской суд Москвы назначил ему штраф в 10 тыс. рублей за нарушение правил организации митингов и демонстраций - факт, имевший место после задержания Лимонова на несанкционированной акции «Антикапитализм – 2017», прошедшей в центре Москвы 23 сентября.