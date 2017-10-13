Ягланд вновь собрался в Москву

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в конце будущей недели совершит визит в Москву. Об этом интервью DW заявил его пресс-секретарь Даниэль Хельтген.

По его словам, Ягланда ожидает в Москве насыщенная программа переговоров.

"В первую очередь он встретится с министром иностранных дел России и, наверняка, с высокопоставленными представителями Думы, а вероятно, и с ее председателем. Конкретная программа сейчас разрабатывается", - сказал Хельтген.

"Генеральный секретарь уже четко выразил свою позицию. Он за то, чтобы Россия оставалась в европейском правовом пространстве, и почел бы ошибкой, если бы случился ее уход из Совета Европы. Теперь необходимо найти политическое решение. Он попытается внести в это свой вклад", - указал Даниэль Хёльтген в интервью DW.