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Посол Евросоюза призвал Баку и Страсбург к диалогу Эксклюзив

Автор: Отдел информации 

Посол Евросоюза в Азербайджане Кестутис Янкаускас призвал Баку и Страсбург к диалогу. Об этом он заявил, отвечая на вопрос haqqin.az о взаимоотношениях Азербайджана и ПАСЕ.

«Именно таким видятся отношения Азербайджана и ПАСЕ в Евросоюзе, то есть решение всех вопросов путем диалога», - сказал дипломат.

Касаясь перспектив заключения соглашения между ЕС и Азербайджана, он сказал, что пока нет уверенности, что этот документ будет заключен 24 ноября на саммите в Брюсселе.

«Брюссель и Баку считают, что в этом процессе главное не время, а качество. Поэтому мы работаем над качеством договоренностей», - сказал посол.

Он также заявил, что Баку и Брюссель работают над вопросом безвизового режима для граждан Азербайджана.

«В этом направлении мы находимся в постоянном контакте. Я надеюсь, что переговоры между Баку и Брюсселем увенчаются успехом. И мы, наконец, придем к подписанию  этого важного для обеих сторон документа», - сказал Янкаускас.

Напомним, что Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию №14403 по докладу «Положение демократических институтов в Азербайджане». Одобрили положение доклада, критикующего Азербайджан и подготовленного содокладчиками ПАСЕ по Азербайджану Стефаном Шеннаком и Сезарем Предой, 117 проголосовавших при 18 высказавшихся против.

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