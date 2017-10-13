Саакашвили отказали в политическом убежище

Бывший губернатор Одесской области, лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что Государственная миграционная служба Украины отказала ему в предоставлении политического убежища, передают «Украинские новости».
«Они отказываются на это заявление реагировать. Истекли все сроки», — отметил Саакашвили.
Политик также подчеркнул, что готовит иск с целью возвращения ему украинского гражданства.
О том, что 3 октября Саакашвили подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Украине, сообщил его адвокат - Маркиян Галабала.