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Саакашвили отказали в политическом убежище

 

Бывший губернатор Одесской области, лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что Государственная миграционная служба Украины отказала ему в предоставлении политического убежища, передают «Украинские новости».

«Они отказываются на это заявление реагировать. Истекли все сроки», — отметил Саакашвили. 

Политик также подчеркнул, что готовит иск с целью возвращения ему украинского гражданства.

О том, что 3 октября Саакашвили подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Украине, сообщил его адвокат - Маркиян Галабала.

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