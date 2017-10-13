Экс-прокурор Сергей Сандрукян устроил крупную аварию в Москве. На Смоленской площади колесо ехавшего на большой скорости его «Порше» выбило крышку люка, в результате чего автомобиль потерял управление и вылетел на встречную полосу, врезавшись в «Мерседес», сообщает телеграмм-канал Mash.

Водитель и пассажир «Мерседеса» в результате столкновения получили тяжелые травмы. Как было установлено, у «Порше», ехавшего на скорости 120 километров в час, лопнуло колесо, что и стало причиной аварии.

Отмечается, что Сергей Сандрукян несколько лет назад со скандалом был уволен из прокуратуры Москвы. Его отец, полковник МВД Эдуард Сандрукян, попался на взятке в миллион долларов. Он тогда возглавлял следственное управление МВД на транспорте в Центральном федеральном округе России. Сандрукян-младший пытался помешать задержанию отца, угрожая сотрудникам МВД своим прокурорским удостоверением.

Только за 2017 год С.Сандрукяну было выписано 225 штрафов за нарушение ПДД.