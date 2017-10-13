Сегодня юношеская (U-17) сборная Азербайджана по футболу потерпела второе поражение в квалификационном раунде чемпионата Европы-2018.

На этот раз наша команда уступила Украине – 1:6. В первой игре отбора, проходящего в Болгарии, подопечные Мирбагира Исаева проиграли со счетом 0:6 Ирландии. 16 октября Азербайджан проведет заключительную игру с Болгарией, но надеяться на положительный результат вряд ли приходится.

Между тем сегодняшнее поражение продолжило провальную серию выступлений футбольных сборных Азербайджана различных возрастов. Ранее наша сборная U-19 заняла последнее место в своей отборочной группе, проиграв Сербии (1:4), Кипру (1:2) и сыграв вничью 0:0 с Ирландией.

Добавим сюда три подряд поражения молодежной (U-21) сборной Азербайджана в отборе к Евро-2019 – от Израиля (1:3), Ирландии (1:3) и Германии (1:6). И, конечно же, не стоит забывать о неудачном завершении отборочного цикла чемпионата мира-2018 для основной сборной Азербайджана, проигравшей дома Чехии (1:2) и в гостях - Германии (1:5).

Но если главная команда страны и молодежная никогда не добивались особых успехов, то сборные U-17 и U-19 в предыдущие годы время от времени радовали нас выходом во второй квалификационный раунд. Однако сейчас о тех результатах юношеских сборных приходится только мечтать.