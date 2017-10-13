Подписаться на уведомления
 

Очередной провал азербайджанского футбола в Европе Украина–Азербайджан – 6:1

Автор: Отдел спорта 

Сегодня юношеская (U-17) сборная Азербайджана по футболу потерпела второе поражение в квалификационном раунде чемпионата Европы-2018.

На этот раз наша команда уступила Украине – 1:6. В первой игре отбора, проходящего в Болгарии, подопечные Мирбагира Исаева проиграли со счетом 0:6 Ирландии. 16 октября Азербайджан проведет заключительную игру с Болгарией, но надеяться на положительный результат вряд ли приходится.

Между тем сегодняшнее поражение продолжило провальную серию выступлений футбольных сборных Азербайджана различных возрастов. Ранее наша сборная U-19 заняла последнее место в своей отборочной группе, проиграв Сербии (1:4), Кипру (1:2) и сыграв вничью 0:0 с Ирландией.

Добавим сюда три подряд поражения молодежной (U-21) сборной Азербайджана в отборе к Евро-2019 – от Израиля (1:3), Ирландии (1:3) и Германии (1:6). И, конечно же, не стоит забывать о неудачном завершении отборочного цикла чемпионата мира-2018 для основной сборной Азербайджана, проигравшей дома Чехии (1:2) и в гостях - Германии (1:5).

Но если главная команда страны и молодежная никогда не добивались особых успехов, то сборные U-17 и U-19 в предыдущие годы время от времени радовали нас выходом во второй квалификационный раунд. Однако сейчас о тех результатах юношеских сборных приходится только мечтать.

2645 просмотров


Старости
Севиль Алиева пришла в этот мир со своей песней
Севиль Алиева пришла в этот мир со своей песней наша доска почета
Наша погода
Сегодня 19° / 12°
14 Окт 19° / 14°
15 Окт 19° / 11°
16 Окт 19° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   2.0141 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

Трамп: "Мы бросаем вызов Кубе и Венесуэле"
Норвегия укрепит оборону близ российской границы
В тайном майнинге криптовалют задействовали 500 миллионов компьютеров
Багдад требует, чтобы курды покинули Киркук
Очередной провал азербайджанского футбола в Европе Украина–Азербайджан – 6:1
В Стамбуле неизвестный расстрелял школьников Обновлено
Бывший прокурор Сандрукян устроил беспредел на дорогах Москвы видео
Саакашвили отказали в политическом убежище
Посол Евросоюза призвал Баку и Страсбург к диалогу Эксклюзив
Ягланд вновь собрался в Москву
Илюмжинова лишили полномочий
Представительство НАТО в Москве забросали дымовыми шашками
Азербайджанские нефтяники судятся с иностранной компанией
В Баку бетономешалка упала на автомобиль фото
Иранца лишили награды за отказ пожать руку израильтянину
AzerGold планирует увеличить производство ценных металлов
Турция создает тяжелый ударный вертолет
Центробанк о курсе доллара
Ирак выдвинул ультиматум Курдистану
Генсек НАТО призвал США и Турцию сесть за стол переговоров
Эксперты ООН обратились к Баку по поводу геев и трансгендеров
Самед Сеидов о выходе Азербайджана из Совета Европы
Казахстан избавляется от азербайджанских евробондов
Парламент Грузии принял новую конституцию Вопреки вето президента
Российская дивизия получит "реактивные" танки
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться