Багдад требует, чтобы курды покинули Киркук

Иракское правительство требует, чтобы курдские вооруженные формирования пешмерга за 48 часов покинули спорную провинцию Киркук и освободили место для иракской армии, передает в пятницу РИА Новости со ссылкой на представителя командования курдских сил.

В свою очередь, силы пешмерга покинули деревни Башир и Тазие, но, по тактическим соображениям, заняли более укрепленные позиции. По заявлению источника, была осуществлена переброска подкрепления сил пешмерга, они приведены в повышенную боевою готовность, но не будут осуществлять атаки, поскольку их миссия заключается в обеспечении безопасности.

Накануне советник так называемого президента Курдской автономии Ирака Хемин Хаврами на своей странице в Twitter написал, что "шиитские силы ополчения Хашд аль-Шааби на юге Киркука в районе деревень Башир и Тазие развернули тяжелое вооружение и готовятся атаковать войска Пешмерга".