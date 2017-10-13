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В тайном майнинге криптовалют задействовали 500 миллионов компьютеров

 

Эксперты сервиса Adguard, занимающегося блокировкой рекламы в сети, обнаружили 220 сайтов, запускающих процесс майнинга в момент, когда пользователь открывает главную страницу ресурса. Суммарно аудитория данных сайтов составляет примерно 500 миллионов пользователей. Об этом сообщает сайт Security Lab.

В сентябре пиратский торрент-трекер The Pirate Bay был уличен в тайном майнинге криптовалюты за счет пользователей. Как отмечает сайт, его примеру могли последовать сотни других ресурсов.

По данным экспертов Adguard, 0,22 процента сайтов из рейтинга ТОП-100000 Alexa переняли практику и теперь применяют различные майнеры, предназначенные для использования мощностей центральных процессоров компьютеров для добычи криптовалюты.

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