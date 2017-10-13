Норвегия укрепит оборону близ российской границы

Норвежские власти планируют провести передислокацию войск и укрепить оборону в северном районе Порсангер вблизи норвежско-российской границы, сообщают в пятницу западные СМИ.
По словам министра обороны Норвегии Ине Эриксен Серейде, военное командование направит в этот район дополнительный батальон численностью около 400 бойцов, сообщает «Интерфакс».
В военном ведомстве пояснили, что такие меры направлены на то, чтобы быть готовыми отразить возможную военную агрессию. При этом в Минобороны не уточнили, от какой страны может исходить потенциальная опасность.