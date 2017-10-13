Турция передала Сирии пилота сбитого МиГ-21

Турецкая сторона передала Сирии пилота сбитого в марте истребителя МиГ-21. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

По словам адвоката, суд учел, что самолет был сбит над Сирией, после чего пилоту удалось его отвести от приграничного населенного пункта в Турции, куда самолет мог упасть.

«Суд, приняв во внимание это, а также то, что Суфхан пробыл в заключении семь месяцев, принял решение его освободить. После этого прошел процесс его передачи сирийским властям через КПП «Яйладагы», — сказал защитник летчика.