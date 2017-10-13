В Сирии погибла российская детская писательница

В Сирии погибла примкнувшая к «Исламскому государству» уроженка Мурманска Дарья Ицанкова. Об этом в соцсети Twitter сообщил один из сирийских журналистов.

Он утверждает, что «предположительно в сентябре» по населенному пункту на границе с Ираком был нанесен удар с воздуха… под обломками домов, возле погибших тел мирных жителей они нашли российский паспорт… Скорее всего, вместе с ней погибли и ее дети», — отмечается в сообщении.

С 2010 года Ицанкова неоднократно выезжала в Дагестан, а после в Ирак, занимаясь организацией сбора денег для ИГ, передает «Интерфакс».

На этой неделе телеканал RT сообщил, что Ицанкова работала в Заполярье риелтором, а затем переехала во Владимирскую область и работала в издательстве, писала детскую литературу. Женщина трижды была замужем, в последний раз за боевиком из Канады, родив от него дочь. Впоследствии ее муж был ликвидирован в Дагестане. Ребенка от второго брака россиянка похитила и увезла с собой, отметил канал.