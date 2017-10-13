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Азербайджан сказал, когда Армения сможет воспользоваться БТК

 

Азербайджан неоднократно заявлял, что после того, как Армения выведет свои войска с оккупированных азербайджанских территорий, она сможет воспользоваться возможностями региональной интеграции. Об этом Trend сказал официальный представитель Министерства иностранных дел Азербайджана, комментируя тот факт, что в последнее время в армянском обществе обсуждается вопрос об использовании Арменией железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

«Порой бывает очень трудно понять, чего хочет армянская сторона. В результате агрессии Армении в отношении Азербайджана и выдвинутых ею претензий к Турции железнодорожные линии Мехри-Джульфа и Гюмри-Карс пришли в нерабочее состояние, и не имеющая выхода к морю Армения оказалась в полной изоляции. Азербайджан неоднократно заявлял, что после того, как оккупации в отношении Азербайджана будет положен конец и Армения выведет свои войска с оккупированных азербайджанских территорий, она сможет воспользоваться возможностями региональной интеграции, в том числе такой возможностью успешного регионального сотрудничества, как Баку-Тбилиси-Карс», — сказал Гаджиев.

Официальный представитель МИД отметил, что Азербайджан постоянно играет стабилизирующую роль в регионе, поощряет региональное сотрудничество и процветание такими проектами, как Баку-Тбилиси-Джейхан, TANAP, TAP, Баку-Тбилиси-Карс, Север-Юг и Юг-Запад.

По его словам, построенная железная дорога Баку-Тбилиси-Карс обещает большие перспективы с точки зрения регионального сотрудничества, транзитных возможностей, увеличения товарооборота и, как следствие, создания дополнительных возможностей для экономики Азербайджана, Грузии и Турции.

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