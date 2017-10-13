Сотрудники МВД России зачитали 56-летнему азербайджанскому вору «в законе» Юнусу Назарову, более известному в криминальной среде как Юнус Бакинский, решение о крайней нежелательности его дальнейшего пребывания на территории России и запрете на въезд на всю оставшуюся жизнь, сообщает ИА «Прайм Крайм».

Очередная встреча полицейских с криминальным авторитетом с подписанием всех положенных формуляров состоялась в спецприемнике для нелегальных мигрантов, куда Назаров был водворен днем ранее по решению Подольского городского суда.

За минувшие два с лишним года это уже четвертая попытка правоохранительных органов избавиться от назойливого вора «в законе». Последний раз Юнуса «уговаривали» покинуть страну в начале августа в Ульяновске, но так и не уговорили.

По словам азербайджанца, хлопоты, связанные с перемещением на дальние расстояния, противопоказаны ему по состоянию здоровья.