новая история AS Group

Резкое падение цен на нефть и сокращение нефтяных доходов ускорили в Азербайджане процесс перехода к ненефтяной экономике. Определяя приоритеты новой экономической модели, президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал на этом направлении особый акцент. Основой постнефтяной экономики были объявлены аграрный сектор и туризм, а также задействование всех экспортных возможностей. Дело в том, что производство других конкурентных на мировом рынке товаров требует большего времени и усилий.

Новое слово и для Азербайджана: агрокластер

Аграрный сектор был выбран как наиболее быстро реагирующий на интенсификацию и вложения. То есть именно в сельском хозяйстве есть возможности в короткие сроки добиться эффективных результатов. Такой расчет основывался и на значительном природно-климатическом потенциале страны. В то же время развитие этого сектора позволит восполнить рабочие места, утерянные в связи с кризисом в других областях экономики, в частности в нефтедобыче и строительстве.

Благодаря поддержке государства, в стране уже возрождается хлопководство, растет производство табака, шелка, орехов и другой продукции, которая традиционно поставлялась Азербайджаном на мировой рынок и востребована по сей день.

В нескольких регионах страны ныне идет процесс организации агрокластеров, строятся гигантские парники и животноводческие комплексы. Экспорт некоторых видов сельхозтоваров уже вырос в разы, а бренд Made in Azerbaijan укрепляется на мировом рынке.

Как известно, сокращение нефтяных доходов в первую очередь отразилось на строительном секторе. Несколько мелких и средних компаний полностью покинули строительный рынок, а крупные игроки вступили в жесткую конкуренцию между собой, а также начали участвовать в тендерах за рубежом. Солидные компании-застройщики принялись диверсифицировать свои инвестиционные портфели. Так, одна из самых крупных строительных компаний страны - AS Group - взялась за сооружение внушительного тепличного комплекса в поселке Говсаны.

AS Group, долгие годы занимавшая первые позиции на строительном рынке, верно оценила вызовы, с которыми столкнулась экономика страны, и определила новые приоритеты развития. Руководство компании приняло решение инвестировать в быстроразвивающийся аграрный сектор и реализовать крупный проект в этой сфере, в связи с чем учредила новую компанию - AS Agro Co. MMC.

Агропарк в 300 гектаров

Стартовавший в 2016 году проект Abşeron AqroPark, за реализцию которого взялась AS Agro Co. MMC, охватывает территорию в 300 га в поселке Говсаны. Первая фаза строительства предусматривает создание тепличных комплексов и логистического центра. Теплицы разместятся на участке в 120 га. На второй фазе проекта планируется создать промышленную зону на площади в 24 га, где будут расположены функциональные объекты, которые будут обслуживать теплицы и комплекса, и близлежащих сел и поселков.

В Abşeron AqroPark предполагается с использованием инновационных технологий организовать производство, переработку, логистику (хранение, сортировка, упаковка, маркировка, перевозка, организация продаж на внутренних и внешних рынках).

Создание тепличного комплекса и обслуживающих секторов, несомненно будет содействовать развитию предпринимательства, открытию новых рабочих мест, повышению социального благосостояния населения Апшерона.

Тысячи постоянных рабочих мест

Согласно подсчетам, реализация этого проекта откроет тысячи постоянных рабочих мест и станет поворотной точкой для развития мелкого и среднего предпринимательства на Апшеронском полуострове. Проект пока на начальном этапе реализации, но на площади в 5 га уже появились тепличные хозяйства, и первый урожай ранних помидоров уже был собран в марте этого года.

В теплицах установлено самое современное оборудование, которое позволяет автоматизировать весь процесс. В будущем планируется довести урожай помидоров до 270 тонн помидоров с гектара в год, а помимо помидоров в скором времени здесь будут произрастать клубника и разные сорта перца.

Тем временем на территории комплекса, с использованием стройматериалов из Голландии, Турции, Израиля, Италии возводятся другие сооружения.

Проект, заинтересовавший зарубежных инвесторов

Как отмечают в компании AS Group, пока проект Abşeron AqroPark реализуется за счет частных вложений, однако несколько иностранных инвесторов уже проявляют к нему интерес.

Первые партии помидоров, выращенных на Апшероне, уже экспортируются в Россию, однако компания намерена диверсифицировать рынки, для чего сертифицировала свою продукцию, заручившись международным свидетельством продовольственной безопасности. В будущем планируется поставки продукции как на местный рынок, так и в Европу и страны Персидского залива.

Планы AS Agro Co. MMC простираются и дальше. Не замыкаясь на традиционном тепличном хозяйстве с одной двумя сельхозкультурами, решено экспериментировать с расширенным набором овощей и их сортов, открыть «Агроаптеку», где будут продаваться различные удобрения и препараты для растений.

Чтобы не зависеть от внешних источников энергии и обеспечить бесперебойную работу комплекса, на его территории появится собственное предприятие по производству электроэнергии.

Ну а чтобы все это колоссальное многопрофильное хозяйство обслуживали квалифицированные работники, планируется учреждение «Агрошколы», где будут обучаться и повышать профессиональный уровень не только трудовой коллектив Abşeron AqroPark, но и аграрии из других регионов.

На сегодняшний день по всем параметрам Abşeron AqroPark является самым масштабным инновационным проектом, реализуемым в Азербайджане в аграрной сфере, и значимость его вклада в реализацию новой стратегии президента Азербайджана Ильхама Алиева по переходу на ненефтяную экономику, несомненна.