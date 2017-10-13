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ЮНЕСКО возглавила экс-министр культуры Франции

 

Бывшая министр культуры Франции Одри Азуле избрана в пятницу новым генеральным директором ЮНЕСКО по итогам голосования Исполнительного совета организации, передает корреспондент РИА Новости.

Она набрала 30 голосов из 58 возможных. Для победы ей нужно было набрать не менее 30 голосов.

В последнем туре голосования за пост руководителя ЮНЕСКО боролся также дипломат из Катара Хамад бин Абдулазиз Аль-Кавари, который получил 28 голосов.

Утверждение победившего в выборах кандидата пройдет в ходе 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая состоится позднее осенью. Нынешняя генеральный директор организации, представительница Болгарии Ирина Бокова, занимает высокий пост с 2009 года, два срока подряд.

Борьбу за пост генерального директора вела также экс-министр по вопросам семьи и общества Египта Мушира Хаттаб, однако она не вышла в последний тур голосования.

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