Обнаружены новые документы о смерти полковник-лейтенанта Эльдара Мамедова, сбитого Халиком Сеидовым - сыном владельца ООО Xaliq Faiqoğlu Фаика Сеидова.

В эпикризе врачей Центрального клинического госпиталя Минобороны Азербайджана о причинах смерти офицера однозначно говорится, что он умер от полученных тяжелейших травм. Экземпляр этого посмертного эпикриза попал в распоряжение редакции haqqin.az. Из документа следует, что врачи военного госпиталя никак не причастны к скрытию факта смерти офицера в результате ДТП и к тому, что сын бизнесмена смог избежать ответственности.

Напомним, что в 2014 году Халик Сеидов, сын фактического владельца ООО Xaliq Faiqoğlu Фаика Сеидова, на своем внедорожнике Mercedes GL (10 LU 090), мчась на огромной скорости, сбил пешехода – офицера Минобороны Азербайджана полковник-лейтенанта Эльдара Мамедова.

Тогда, три года назад, на запрос адвоката начальник Центрального клинического госпиталя Минобороны ответил, что Эльдар Мамедов действительно поступил в госпиталь с многочисленными травмами, однако в конце документа он указал, что смерть наступила в результате сердечной недостаточности. Это можно было понять и как летальный исход не от физических травм, а по «естественным причинам».

Однако на публикацию на нашем сайте результатов журналистского расследования причин гибели Эльдара Мамедова последовала реакция Минобороны, и из Центрального госпиталя сообщили, что в эпикризе прямо говорится о том, что офицер скончался от полученных травм.

Редакции предоставили и сам документ, где отмечается, что полковник-лейтенант Эльдар Вели оглу Мамедов в тяжелом состоянии поступил в госпиталь 18 мая 2014 года. В эпикризе госпиталя детально перечислены все травмы, полученные офицером, в числе которых и ушиб легких.

«Из истории болезни стало известно, что пациент получил тяжелые травмы в результате ДТП в 22.30 вечера 17 мая 2014 года. На месте происшествия ему была оказана первая помощь, и он был доставлен в Первый клинический медицинский центр, а на следующий день был переведен в Центральный клинический военный госпиталь», - говорится в эпикризе.

Как следует из медицинского заключения, врачи госпиталя четыре дня боролись за жизнь полковник-лейтенанта, помещенного в реанимацию. Однако несмотря на все усилия врачей, от полученных тяжелейших травм, в том числе и деформации легких, офицер скончался от острой сердечной недостаточности.

Таким образом, эпикриз врачей госпиталя однозначно указывает на то, что Эльдар Мамедов умер от тяжелейших травм, полученных в результате наезда внедорожника сына бизнесмена. То есть уголовное дело о смертельном ДТП, совершенном Х.Сеидовым, должно было дойти до суда. Однако этого не случилось.

В 2014-м близкими Х.Сеидова было сделано все, чтобы этот наезд на пешехода со смертельным исходом не попал в поле зрения азербайджанской общественности. Информация о преступлении сына Фаика Сеидова просочилась в СМИ лишь после того, как разразился конфликт бизнесмена с его бывшим компаньоном Азадханом Ханмамедовым. Разборки двух олигархов, в которых были задействованы сотрудники частной охранной компании «Рияд», благодаря публикациям в СМИ, вызвали широкий резонанс.

Информация о сокрытии истинной причины смерти полковника-лейтенанта в ДТП в СМИ попала, конечно же, не случайно. Однако учитывая, что отпрыски некоторых высокопоставленных чиновников за подобные преступления были лишены свободы, а их родственники потеряли должности, безнаказанность сына может вызвать в обществе неоднозначную реакцию.

Наказание за ДТП со смертельным исходом в Азербайджане вообще не столь строгое. Целесообразность его ужесточения, конечно же, тема другой статьи, однако в данном случае налицо факт сокрытия преступления.

Сам Фаик Сеидов, после того, как информация о преступлении сына просочилась в СМИ, признал факт наезда сына на офицера Минобороны, однако утверждал, что полковник-лейтенант умер не от полученных травм, а от «естественных причин». Не доказывает ли это то, что отец принял самое деятельное участие в сокрытии преступления сына?

Очевидно, что на основании всплывших документов правоохранительные органы должны вновь вернуться к этому инциденту. По нашим сведениям, уже принято решение о проведении нового расследования причин гибели офицера.