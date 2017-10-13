Подписаться на уведомления
 

Эпикриз полковник-лейтенанта, сбитого сыном бизнесмена "Погиб от тяжелых ран"

Автор: Фархад Мамедов, отдел информации 

Обнаружены новые документы о смерти полковник-лейтенанта Эльдара Мамедова, сбитого Халиком Сеидовым - сыном владельца ООО Xaliq Faiqoğlu Фаика Сеидова.

В эпикризе врачей Центрального клинического госпиталя Минобороны Азербайджана о причинах смерти офицера однозначно говорится, что он умер от полученных тяжелейших травм. Экземпляр этого посмертного эпикриза попал в распоряжение редакции haqqin.az. Из документа следует, что врачи военного госпиталя никак не причастны к скрытию факта смерти офицера в результате ДТП и к тому, что сын бизнесмена смог избежать ответственности.

Напомним, что в 2014 году Халик Сеидов, сын фактического владельца ООО Xaliq Faiqoğlu Фаика Сеидова, на своем внедорожнике Mercedes GL (10 LU 090), мчась на огромной скорости, сбил пешехода – офицера Минобороны Азербайджана полковник-лейтенанта Эльдара Мамедова.

Тогда, три года назад, на запрос адвоката начальник Центрального клинического госпиталя Минобороны ответил, что Эльдар Мамедов действительно поступил в госпиталь с многочисленными травмами, однако в конце документа он указал, что смерть наступила в результате сердечной недостаточности. Это можно было понять и как летальный исход не от физических травм, а по «естественным причинам».

Однако на публикацию на нашем сайте результатов журналистского расследования причин гибели Эльдара Мамедова последовала реакция Минобороны, и из Центрального госпиталя сообщили, что в эпикризе прямо говорится о том, что офицер скончался от полученных травм.

Редакции предоставили и сам документ, где отмечается, что полковник-лейтенант Эльдар Вели оглу Мамедов в тяжелом состоянии поступил в госпиталь 18 мая 2014 года. В эпикризе госпиталя детально перечислены все травмы, полученные офицером, в числе которых и ушиб легких.

«Из истории болезни стало известно, что пациент получил тяжелые травмы в результате ДТП в 22.30 вечера 17 мая 2014 года. На месте происшествия ему была оказана первая помощь, и он был доставлен в Первый клинический медицинский центр, а на следующий день был переведен в Центральный клинический военный госпиталь», - говорится в эпикризе.

Как следует из медицинского заключения, врачи госпиталя четыре дня боролись за жизнь полковник-лейтенанта, помещенного в реанимацию. Однако несмотря на все усилия врачей, от полученных тяжелейших травм, в том числе и деформации легких, офицер скончался от острой сердечной недостаточности.

Таким образом, эпикриз врачей госпиталя однозначно указывает на то, что Эльдар Мамедов умер от тяжелейших травм, полученных в результате наезда внедорожника сына бизнесмена. То есть уголовное дело о смертельном ДТП, совершенном Х.Сеидовым, должно было дойти до суда. Однако этого не случилось.

В 2014-м близкими Х.Сеидова было сделано все, чтобы этот наезд на пешехода со смертельным исходом не попал в поле зрения азербайджанской общественности. Информация о преступлении сына Фаика Сеидова просочилась в СМИ лишь после того, как разразился конфликт бизнесмена с его бывшим компаньоном Азадханом Ханмамедовым. Разборки двух олигархов, в которых были задействованы сотрудники частной охранной компании «Рияд», благодаря публикациям в СМИ, вызвали широкий резонанс.

Информация о сокрытии истинной причины смерти полковника-лейтенанта в ДТП в СМИ попала, конечно же, не случайно. Однако учитывая, что отпрыски некоторых высокопоставленных чиновников за подобные преступления были лишены свободы, а их родственники потеряли должности, безнаказанность сына может вызвать в обществе неоднозначную реакцию.

Наказание за ДТП со смертельным исходом в Азербайджане вообще не столь строгое. Целесообразность его ужесточения, конечно же, тема другой статьи, однако в данном случае налицо факт сокрытия преступления.

Сам Фаик Сеидов, после того, как информация о преступлении сына просочилась в СМИ, признал факт наезда сына на офицера Минобороны, однако утверждал, что полковник-лейтенант умер не от полученных травм, а от «естественных причин». Не доказывает ли это то, что отец принял самое деятельное участие в сокрытии преступления сына?

Очевидно, что на основании всплывших документов правоохранительные органы должны вновь вернуться к этому инциденту. По нашим сведениям, уже принято решение о проведении нового расследования причин гибели офицера.

2683 просмотров


Старости
Севиль Алиева пришла в этот мир со своей песней
Севиль Алиева пришла в этот мир со своей песней наша доска почета
Наша погода
Сегодня 20° / 14°
15 Окт 19° / 11°
16 Окт 19° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   2.0141 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

Могерини выступила против Трампа и поддержала Иран
Назарбаев дестабилизирует ситуацию в Кыргызстане haqqin.az из Кыргызстана
Мировые цены на нефть растут
Украинский город полностью отказался от русского языка
Против прокурора оставляют одного адвоката дискуссионный клуб haqqin.az
Роухани жестко ответил на новую стратегию Трампа
Тимошенко вновь захотела стать президентом Украины
На трассе Алят-Астара перевернулся грузовик Искорёжены 7 новых BMW
Эпикриз полковник-лейтенанта, сбитого сыном бизнесмена "Погиб от тяжелых ран"
Алиевы устроили прием президенту Болгарии
ЮНЕСКО возглавила экс-министр культуры Франции
Ильхам Алиев сказал, и строительная компания ушла в деревню новая история AS Group
Азербайджанскому «вору в законе» пожизненно запретили въезжать в Россию видео
Азербайджан сказал, когда Армения сможет воспользоваться БТК
США ввели санкции против КСИР
В Сирии погибла российская детская писательница
Турция передала Сирии пилота сбитого МиГ-21
Трамп: "Мы бросаем вызов Кубе и Венесуэле"
Норвегия укрепит оборону близ российской границы
В тайном майнинге криптовалют задействовали 500 миллионов компьютеров
Багдад требует, чтобы курды покинули Киркук
Очередной провал азербайджанского футбола в Европе Украина–Азербайджан – 6:1
В Стамбуле неизвестный расстрелял школьников Обновлено
Бывший прокурор Сандрукян устроил беспредел на дорогах Москвы видео
Саакашвили отказали в политическом убежище
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться