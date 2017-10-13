Роухани жестко ответил на новую стратегию Трампа

Президент Ирана Хасан Роухани раскритиковал новую стратегию президента США Дональда Трампа по ирано-американским отношениям, сообщает Reuters.

Так, он заявил, что ни одна страна не может отменить ядерное соглашение, и в него не могут быть внесены отговорки. По словам Роухани, Иран «даст достойный ответ», если в процессе ужесточения санкций будут затронуты его национальные интересы.

Кроме того, Роухани отметил, что речь Трампа была полна проклятий и беспочвенных обвинений в адрес народа Ирана. Он заявил, что Тегеран выполняет все международные обязательства, и Трамп неправ, называя Иран страной-бунтарем.

Комментируя обвинения в поддержке терроризма, президент заявил, что Иран продолжит бороться с террористами в регионе.