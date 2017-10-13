От редакции

Инициатива комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса о внесении в гражданское законодательство страны поправок о замене на судебных процессах представительского института на обычную практику адвокатуры вызвало бурные общественные дискуссии. Haqqin.az посвятил данной проблематике множество публикаций, комментариев и оценок. Если часть юридической общественности страны выступила в защиту поправок, то нашлись и рьяные критики депутатской инициативы. Скептики уверены, что новые поправки оставят малоимущие слои населения без правовой помощи.

В общественную дискуссию вовлекся и известный адвокат, член Президиума Коллегии адвокатов Анар Багиров, представивший на суд читателей haqqin.az свое концептуальное видение относительно намечаемой реформы. Представляем вашему вниманию статью Анара Багирова. Haqqin.az готов предоставить свою трибуну и противникам новых поправок.

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Сегодня в судах первой и апелляционной инстанций права граждан представляет многочисленная армия, состоящая из лиц, которые не являются профессиональными юристами. Последствия такого представления, в конечном итоге, вызывают справедливое недовольство граждан. С другой стороны, в результате такого непрофессионального представления, возможности адвокатов, представляющих граждан в судах кассационной инстанции, оказываются исчерпанными, потому как тактика защиты изначально не была построена профессионалами. Правда, из этого не следует, что все юристы, входящие в институт «представительства», являются непрофессионалами, но реальность такова, что компетентных юристов среди них можно пересчитать по пальцам.

Почему все же нерегулируемый институт представительства чреват некоторыми негативными последствиями?

Коллегия, которая будет наказывать

Представители, в отличие от адвокатов, не несут какой-либо профессиональной ответственности перед лицами, которых они представляют. Это связано с отсутствием нормативных документов, определяющих профессиональную ответственность представителей. Косвенно это обстоятельство не может негативно не повлиять на качество услуг, оказываемых представителями. Хотя, согласно статье 61 Конституции Азербайджанской Республики, государство несет обязательство по обеспечению каждого качественной правовой помощью, независимо от того, в какой (уголовной, гражданской или административной) сфере возник судебный спор. Если качество правовой помощи, оказываемой даже не за счет государства, недостаточно высокое, то тогда не может быть и речи о качественном обеспечении конституционных прав лиц.

В этом смысле, как нам представляется, было бы более приемлемым объединить всех юристов, оказывающих услуги по представлению прав, в единую структуру. Сегодня функции такой структуры могла бы выполнять Коллегия Адвокатов потому, что адвокаты, являющиеся членами Коллегии Адвокатов, в отличие от представителей, несут профессиональную ответственность, установленную законом. Так лицо, недовольное деятельностью адвоката, может адресовать свою жалобу в Коллегию Адвокатов (КА).

В таких случаях Президиум КА посредством своей Дисциплинарной Комиссии может проводить расследование в отношении действий адвоката, по итогам расследования выбрать меры дисциплинарного взыскания, а в некоторых случаях адвокат может быть даже исключен из состава Коллегии. Еще одна положительная сторона представления посредством адвоката состоит в том, что если действиями адвоката, нарушившего закон, был причинен непосредственный ущерб имуществу представляемого им лица, то адвокат несет материальную ответственность за этот ущерб и данному лицу возмещается нанесенный ему ущерб за счет средств страхового банковского счета адвоката, созданного с целью гарантии ответственности.

Здесь следует отметить еще один нюанс, о котором общее мнение профессиональных представителей института адвокатуры состоит в том, что институт непрофессионального представительства со стороны случайных лиц, не имеющих профессиональную ответственность, является одним из самых первых факторов, вносящих вклад в процветание случаев коррупции в судах.

“Ахиллесова пята” - непрофессионализм

Практика показывает, что среди представителей института представительства имеются немалое число непрофессионалов, и рядовым гражданам достаточно сложно отличить подобных непрофессионалов. Сегодня среди них есть такие "представители", которые по нескольку раз принимали участие во вступительных экзаменах в Коллегию Адвокатов, но так и не смогли преодолеть барьер в 60 баллов. С этой точки зрения, было бы целесообразным лиц, профессионально занимающихся представительством, привлечь к адвокатской деятельности.

Таким образом, ряды лиц, занимающихся юридическим представительством, освободятся от непрофессионалов, а ряды адвокатуры страны будут пополнены юристами, которые отвечают соотвествующим требованиям к знаниям. В конечном итоге это неизбежно приведет к еще большему росту авторитета адвокатуры. Следует отметить, что, согласно периодическим отчетам Комиссии Совета Европы по Эффективности Правосудия (CEPEJ), Азербайджан занимает одно из последних мест по числу адвокатов на душу населения. В этом смысле пополнение рядов адвокатуры за счет лиц, занимающихся представительской деятельностью на профессиональной основе, в итоге устранит недостатки, отмеченные в отчетах.

И здесь нет никакого контроля

Сегодня вопросы профессиональной подготовки представителей и усовершенствования их профессиональных навыков является одним из вопросов, требующих прояснения, ибо в этой области нет никакого контроля. Между тем профессиональная подготовка каждого юриста, допущенных к представлению прав в суде, в особенности, должна быть на высоком уровне. Действительно, в некоторых случаях судьба представляемого лица зависит от уровня подготовки и знаний представителей.

А в отношении адвокатов Законом «Об адвокатах и адвокатской деятельности» установлено обязательство о регулярном привлечении их к профессиональной подготовке и повышению квалификации.

Следует отметить один факт: за последние два года только в рамках проекта «Применение в Азербайджане Европейской Конвенции по правам человека и прецедентного права Европейского Суда по правам человека», являющегося Совместной Программой Совета Европы и Европейского Союза, более 500 адвокатов были привлечены к тренингам для адвокатов, организованным при совместном сотрудничестве Академии Юстиции Министерства Юстиции Азербайджанской Республики и Коллегии Адвокатов Азербайджанской Республики. Эти тренинги были связаны, в основном, с изучением прецедентной практики Европейского Суда по правам человека. Академия Юстиции, в свою очередь, совместно с Коллегией Адвокатов проводит для адвокатов различные тренинги по другим тематикам.

К сожалению, по отношению к представителям сказать то же самое невозможно, потому что права по вопросам обучения, обеспечиваемые законом об адвокатуре, не распространяются на представителей.

А опыт цивилизованных стран?

Еще одна проблема, встречающаяся на практике в связи с деятельностью представителей, - это вопрос признания полномочий представителей, вышедших в судебные процессы по межгосударственным делам. В качестве информации отмеу, что, во-первых, в соседней Турции правом представлять гражданина пользуются только члены Коллегии Адвокатов Турции. Поэтому иногда на практике при признании решений иностранных судов в судах Турции, как одно из необходимых условий для признания, суды Турции уделяют особое внимание вопросу о том, было ли лицо, в отношении которого вынесено решение иностранного суда, представлено в своей стране в должном порядке (адвокатом). Решения, вынесенные при косвенном представлении лица в суде, то есть не адвокатом, а через представителей, не признаются судами Турции.

В целом, не следует забывать, что в ряде развитых западных стран существует институт «обязательного представительства», а также институт осуществления представления только адвокатом. Цель применения обязательного представительства заключается в обеспечении эффективного судебного процесса, успеха сторон на судебном процессе и, тем самым, восторжествования справедливости. Обеспечение эффективного судебного процесса обосновывается тем, что сторона, не знающая процессуальные правила, может замедлить судебный процесс, причинить ущерб противоположной стороне и негативно влиять на качество судебного процесса.

Например, в США право представлять самого себя закреплено в Кодексе «О суде и судебном процессе». В этой стране право истца или ответчика представлять самого себя признается во всех судебных инстанциях, как по уголовным, так и по гражданским делам. Однако это не создает для лица, не являющегося адвокатом, право представлять в суде другое физическое или юридическое лицо. А для того, чтобы представлять в суде другое физическое или юридическое лицо, требуется членство в коллегии адвокатов. В законодательстве Англии и других стран с системой общего права не закреплено требование о представлении адвокатом. Несмотря на это, на практике в делах по искам, размером более 10 тысяч фунтов стерлингов, в обязательном порядке пользуются услугами адвоката.

В Германии представление без присутствия адвоката допускается только в делах по искам в размере до 5 тысяч евро. Подобные правила применяются также в Италии, Испании и других европейских странах.

Учитывая опыт вышеуказанных стран, было бы уместным отметить, что в целом, международная практика считает необходимым концентрировать юридические услуги именно в рамках института адвокатуры. Как известно, Азербайджан с 2009 года является членом Инициативы Европейского Союза «Восточное Партнерство» и принимает активное участие в работе Инициативы. В отчете «О профессии адвоката», подготовленном в мае 2012 года Департаментом СЕ по Правам Человека и Верховенства Закона совместно с ЕС, прозвучала такая фундаментальная мысль о состоянии адвокатуры в Азербайджане: «В Азербайджане представительство по гражданским делам может осуществляться любым лицом. Это соответствует европейским стандартам. Однако, в целях обеспечения наилучшего оказания правовой помощи эксперты предлагают рассмотреть вопрос передачи в монополию адвокатов представительства по гражданским делам».

Как видно, здесь акцент делается на мнении о том, что оказание правовой помощи именно со стороны адвокатов считается более эффективным. В то же время, выражение «монополия адвокатов», используемое в подобных международных документах, не должно быть понято в отрицательном смысле. Этим термином пользуются в странах, осуществляющих строительство демократического государства, в том числе в престижных международных документах. По указанным причинам его использование считается вполне нормальным. Аналогично, монополию адвокатов в нашей стране в части уголовных дел и в кассационной инстанции по гражданским делам также не следует понимать в смысле абсолютной монополии.

Если в таких странах, как Индия, Япония, монополия оказания юридических услуг охватывает даже предоставление юридических консультаций, то у нас же нет каких-либо ограничений по поводу того, кем предоставляются юридические консультации, даже лица, не являющиеся юристами по образованию, также занимаются судебным представительством.

За дело берутся депутаты

Несколько дней назад на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству рассматривались документы о внесении изменений в Гражданско-Процессуальный и Административно-Процессуальный Кодексы, а также в Закон «Об адвокатах и адвокатской деятельности». Эти проекты составлены в рамках судебно-правовой реформы и нацелены на повышения оперативности в судебном процессе и на обеспечение физических лиц профессиональными юристами-адвокатами. Главный аргумент - большая часть заявлений, представляемых судам, составляется непрофессионально, а это приводит к затягиванию процесса, расходованию дополнительных финансовых средств, увеличению рабочей нагрузки.

Предложения о внесении в законодательство соответствующих изменений вызваны необходимостью развития деятельности института адвокатуры и увеличения числа адвокатов в стране. После этих изменений непрофессиональные адвокаты уже не смогут представлять физических лиц в судах по гражданским и административным делам. Однако напрашивается одна оговорка. В действительности, эти изменения не приведут к утверждению полной монополии адвокатов. В частности, сотрудники юридических лиц по-прежнему смогут выполнять функции судебных представителей.

Одно из интересных замечаний, высказанных на заседании председателем комитета Али Гусейнли, было связано с оказанием бесплатной правовой помощи малообеспеченным слоям населения. Председатель комитета отметил, что в свое время в нашей стране была создана Рабочая Группа по подготовке проекта закона о бесплатной правовой помощи, состоящая из членов Коллегии Адвокатов, а также с участием представителей ряда неправительственных организаций. А.Гусейнли подчеркнул необходимость восстановления деятельности этой группы. С учреждением института юридической помощи будет обеспечена эффективная защита прав малообеспеченных лиц, а также возможность их доступа к качественной правовой помощи, закрепленной в статье 61 Конституции.

Сразу после опубликования сообщения об этом заседании в социальных сетях начались бурные обсуждения рассмотренных в нем вопросов с активным участием представителей юридической общественности. Большинство юристов (примечание: среди них есть и члены Коллегии Адвокатов, и те, которые не являются членами Коллегии), высказывают мнение о прогрессивном характере указанных изменений и поддерживают их. Вместе с тем часть участников дискуссий, проявляя чрезмерную осторожность, не скрывают своего беспокойства по поводу реализации таких изменений. В качестве главной проблемы, вызывающей беспокойство, они указывают на недостаточное число адвокатов, имеющихся в настоящее время в нашей стране, а также на то, что в случае реализации этих изменений (частичного ограничения института представительства) возрастут нагрузки на адвокатов. По их мнению, требование о наличии трехлетнего стажа для приема в адвокатуру слишком жесткое. В связи с этим мы считаем, что работа по увеличению числа адвокатов должна осуществляться постепенно, а Коллегия Адвокатов, конечно же, должна быть готова к этому, принять необходимое число юристов в члены Коллегии.

Вызывает серьезную обеспокоенность и тот факт, что многие представители, действующие на рынке предоставления правовых услуг, не состоят на учете в качестве налогоплательщиков и уклоняются от уплаты налогов, не говоря о том, что немалая часть таких представителей не являются юристами. На практике, представители, состоящие на налоговом учете, проходят регистрацию в качестве физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, и очень часто, с целью уклонения от налогов, представляют своих клиентов без заключения с ними договоров, лишь на основе доверенности, заверенной в нотариальном порядке. Естественно, на судебном процессе судья не имеет полномочия установить, заключил ли представитель договор со своим клиентом. А после внесения новых изменений представители будут осуществлять представительство посредством юридических лиц, в деятельности которых случаи уклонения от уплаты налогов наблюдаются реже. В конечном итоге это создаст возможность для осуществления деятельности представителей в рамках закона.

Резюме

Таким образом, предлагаемые изменения актуализируют еще один вопрос. Как известно, согласно части 2 статьи 74 Гражданского Процессуального Кодекса, в доверенности, подтверждающей полномочия представителя, «представляемая сторона» должна точно указать, какие именно полномочия передаются представителю. Сюда входят: полномочия на подписание искового заявления, полный или частичный отказ от исковых требований, признание иска и другие. Но, как видно из проекта, в результате полного исключения указанной статьи, в будущем адвокату, выступающему в качестве представляющего лица, посредством документа, подтверждающего его полномочия, будут предоставлены неограниченные права. Опыт показывает, что в ряде случаев предоставление адвокатам неограниченных прав на основе ордера иногда приводит к злоупотреблениям с их стороны. Поэтому мы считаем, что положение данной статьи об указанных особых полномочиях должно сохраняться в какой-либо форме и особо отмечаться в документе, подтверждающем полномочия адвоката. Таким образом, гражданину будет создана возможность точно знать, какие именно полномочия передаются адвокату.

Также ожидается внесение изменений в часть 1 статьи 49 Гражданско-Процессуального Кодекса. Согласно предлагаемым изменениям, лица, гражданско-процессуальная дееспособность которых ограничена ввиду их возраста и других факторов, смогут доверить защиту своих прав только адвокату. В то время, как в предыдущей редакции право представлять таких лиц признавалось также в отношении представителя. С этой точки зрения, было бы правильнее, чтобы указанные полномочия признавались не только в отношении адвоката, но и в отношении законных представителей (родственников, опекунов и т.д.).

В целом, изменения следует считать достаточно прогрессивными. Эти изменения, как инициатива, способствующая усилению института адвокатуры, заслуживают поощрения. Потому что вышеуказанные предложения позволят устранить имеющиеся в этой сфере проблемы, искоренить случаи злоупотребления со стороны представителей, действующих от имени адвоката, а также случаи, широко практикуемые представителями, уклонения от уплаты налогов, косвенно предотвращая случаи обмана граждан со стороны непрофессионалов.

В целом, каждый член общества должен понимать, что деятельность шарлатанов в сфере оказания юридических услуг, как и в сфере оказания медицинских услуг, абсурдна и незаконна. Потому что в обоих случаях решается вопрос о судьбе человека. С этой точки зрения, необходимо, чтобы юридическая помощь оказывалась профессионалами.