Украинский город полностью отказался от русского языка

«Подтверждаю вам, что нашей позицией был отказ в общеобразовательных учебных заведениях Хмельницкого от изучения русского. Действительно, это была позиция городского головы, но мы это сделали, когда было желание на то родителей и когда они подтвердили это соответствующими заявлениями», — сказал Николаев.

Он добавил, что к городским властям по этому поводу поступило около 20 коллективных обращений от родителей и общественных объединений. Чиновник выразил мнение, что отмена русского языка не ущемляет права учеников, а, «наоборот, помогает государству Украина утвердиться и избежать расшатывания, которое происходит именно благодаря русскому языку».

12 октября сообщалось, что ПАСЕ рекомендовала Киеву пересмотреть закон об украинизации образования.