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Назарбаев дестабилизирует ситуацию в Кыргызстане haqqin.az из Кыргызстана

Автор: Марс Сариев, политолог, специально для haqqin.az 

Накануне президентских выборов в Кыргызстане специально для haqqin.az о ситуации на казахстанской-кыргызской границе, и в целом в республике, из Бишкека пишет политолог Марс Сариев.

- Несколько дней назад Казахстан ввел усиленный режим на границе. Казахстанские пограничники и другие службы тщательно проверяют пересекающих границу киргизов. На подъезде к таможенному пункту собралась огромная очередь из людей и фур, пропускают 2-3 машины в час. Ждать приходится не менее 20 часов. Премьер-министру Кыргызстана даже пришлось организовать горячее питание для людей на границе.  Все это ответная мера Астаны на довольно острые высказывания в адрес президента Назарбаева главы Киргизии Атамбаева.

И формально здесь не к чему придраться - Казахстан вправе усиливать режим проверок на своей границе, ведь сам же Атамбаев принял решение не ехать на саммит СНГ в Сочи из-за возможных беспорядков у себя в стране. Соответственно и Казахстан подвел к киргизской границе военную технику и ввел усиленный режим.

Сейчас на границе творится столпотворение, сложилась критическая ситуация. Такой мерой Назарбаев хотел вызвать недовольство населения Атамбаевыем, и это в какой-то мере ему удалось. Киргизские предприниматели, фермеры, которые везут на продажу продукты в Казахстан, обвиняют в проблемах с переходом границы своего президента. Это негативно скажется на рейтинге кандидата от правящей партии Сооронбая Жээнбекова, которого открыто поддерживает Атамбаев.

Да и в самой стране перед президентскими выборами идет оголтелая война компроматов. В частности,  Государственный комитет национальной безопасности передал в прокуратуру видеозапись выступления оппозиционного кандидата Омурбека Бабанова, где он якобы призывает узбекское население к беспорядкам.

Избирательный штаб этого кандидата заявил, что данный эпизод вырван из контекста выступления Бабанова на встрече с жителями Ошской области.

Пока явного фаворита на выборах нет, но телевидение ведет массированную агитацию за Жээнбекова.

Кыргызские власти используют административный ресурс. В стране нагнетаются националистические настроения. Националисты обвиняют Казахстан в лоббировании кандидата от Республиканской партии Бабанова. Власти же стремятся обеспечить победу Жээнбекову уже в первом туре. Однако даже если в условиях подключения административного ресурса состоится второй тур, сложно прогнозировать победу кандидата от власти. Сомневаюсь, чтобы у Жээнбекова был значительный перевес. Поддержка со стороны избирателей Жээнбекова и Бабанова примерно равная.

Слева: Бабанов, справа: Жээнбекова

В Бишкеке улицы наряду с полицией патрулируют группы дружинников. В любом случае на выборах будет острая борьба за президентский пост.

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