Перед зданием правительства Армении прошла акция протеста, которую организовали Донара Давтян и Левон Ерицян. Они требуют освобождения своего сына Армана Ерицяна, арестованного по политическим мотивам, сообщает NEWSPRESS.am.

Примечательно, что суд первой инстанции оправдал молодого человека, однако спустя 50 дней решение суда было опротестовано, и Арман Ерицян попал за решетку. Судьи не принимают во внимание заявления 15 свидетелей, которые твердят о невиновности молодого человека.

Родители Армана Ерицяна угрожают покончить с собой, если их больного сына не выпустят из тюрьмы и с ним что-нибудь случится.