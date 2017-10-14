Армяне выживают на денежных переводах из-за рубежа

Согласно недавно опубликованным данным, сумма денежных переводов физическим лицам в Армении составила в январе-августе почти $1,1 млрд. и возросла в годовом исчислении на 17,5%, сообщает «Новости Армения».

Из России было переведено $642 млн., а темп прироста составил 16,6%. При этом ее доля в общей сумме составила почти 60% и снизилась за год на доли процента из-за опережающих темпов роста переводов из других стран.

Как известно, наибольший показатель по денежным переводам из России был зафиксирован в 2013 году. По сравнению с этим годом, в динамике суммы переводов из этой страны наблюдался настоящий обвал.

В указанном периоде сумма денежных переводов из России сократилась более чем в 1,6 раза, а из других стран - возросла в 1,1 раза. Это в американских долларах. Однако, если сумму переводов из России перевести в рубли, то картина диаметрально меняется. В рублях сумма переводов не уменьшилась, а наоборот, возросла – в 1,1 раза. Дело в том, что за прошедшие годы доллар в России укрепился более чем в 1,8 раза, что сказалось на конвертации рублей в оную валюту.