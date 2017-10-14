Проблемы с нефтяными котировками не дают покоя всем участникам рынка, в то же время они все более, пожалуй, начинают приобретать политические контуры. Правда, в последние месяцы нефтяные цены на биржах несколько стабилизировались, но продолжают остро реагировать на любое малозначащее событие или заявление политиков. Достаточно вспомнить ураганы на американском побережье, референдум в иракском Курдистане и прочее… Но главным фактором, влияющим на котировки, остается все же продолжающаяся конкуренция между добываемой традиционными методами нефтью и ее сланцевым аналогом.

Еще в феврале текущего года Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) пригласила США присоединиться к переговорам о заморозке уровня добычи нефти. С такой просьбой к американцам обратился бывший генсек организации Абдалла Салем эль-Бадри. Это было накануне большой встречи главных энергетиков стран входящих и не входящих в эту организацию, выразивших готовность присоединиться к договору о замораживании добычи нефти, или даже сократить, если другие производители поступят также. Спустившиеся до катастрофически низкого уровня котировки давали надежду, что все нефтепроизводители выразят солидарность с ОПЕК. Но оказалось не совсем так.

Если ряд стран-нефтепроизводителей вне ОПЕК, в том числе Азербайджан и Россия, и откликнулись на это обращение генсека организации, то в США тогда не среагировали на такую просьбу. Но это не помешало остальным странам принять решение о таком значительном сокращении добычи нефти, что это привело к неминуемому повышению цен на нее. В результате эти страны, хотя и сократили добычу, но получили больше дохода от ее реализации.

Казалось бы, все упорядочилось, и ОПЕК может спать спокойно, тем более что недолго остается и до очередного расширенного заседания организации, посвященного в основном обсуждению ценовой политики. Но буквально на днях новый генсек организации Мухаммед Баркиндо вновь призвал производителей сланцевой нефти из США внести свой вклад в меры ОПЕК по сокращению излишних запасов нефти на рынке. Он также выразил надежду, что не только американские, но и другие производители присоединятся к мерам ОПЕК по сокращению добычи нефти. Значит, не все обстоит так гладко, как пытаются убедить общественность руководители энергетических ведомств многих стран.

Но за последнюю неделю и сланцевый сектор США стал сбавлять обороты. Вслед за снижением числа буровых установок снижаться начала и добыча.

Добыча нефти в стране за неделю продемонстрировала самое сильное падение с ноября 2015 года, если не считать период после урагана "Харви", который на пару недель вывел из строя почти треть нефтяных мощностей страны. За одну только неделю сокращение составило 81 тыс. баррелей. Теперь США суммарно добывают 9 млн. 480 тыс. баррелей в день. Запасы сырой нефти также сократились почти на 3 млн. баррелей. Хотя, как ожидалось ранее, добыча нефти в США в этом году вырастет на 10%, главным образом за счет сланцевиков, и превысит 10 млн. баррелей в сутки.

Но такие скачки, зависящие от ряда факторов, характерны для США, и по временному спаду добычи нельзя делать долгосрочные прогнозы. Достаточно отметить, что неделей ранее Минэнерго США сообщило о рекордном экспорте нефти и нефтепродуктов из Штатов, что, по мнению экспертов, может привести к серьезным геополитическим сдвигам. И многие эксперты связывают недавний визит немощного короля Саудовской Аравии в Россию как раз с ростом экспорта нефти и нефтепродуктов из США.

Да, Россия и Саудовская Аравия никогда не отличались особой дружбой, и, видимо, совсем уже стало им невмоготу, раз пошли на такое сближение.

И действительно, они нужны друг другу, во всяком случае сейчас. И это несмотря даже на историческую близость России к Ирану - главному региональному сопернику саудитов. Недаром многие утверждают, что цены на нефть - это, по сути, единственное, что на самом деле сближает Москву и Эр-Рияд. А все переговоры вокруг вооружений и прочих политических и экономических вопросов проводились лишь для создания некоего фона, который мог бы хоть как-то объяснить причину столь неожиданного визита короля саудитов в Москву.А договариваться этим странам, являющимся крупнейшими производителями нефти, надо, о чем свидетельствует и статистика.

В недавнем докладе Международного энергетического агентства отмечается, что балансировка рынка хотя и происходит, общие запасы все еще на 140 млн. баррелей превышают среднее значение за 5 лет. Эти факты весьма негативно были восприняты участниками рынка. И происходящие незначительные колебания нефтяных котировок в целом не могут свидетельствовать о том, что рынок уже сбалансирован. Потому-то и призывает ОПЕК производителей сланцевой нефти присоединиться к сокращению добычи. Но согласятся ли на это сами США?