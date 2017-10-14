Сборная Армении примет участие в чемпионате Европы в Баку

Молодежная сборная Армении по прыжкам на батуте примет участие в чемпионате Европы, который пройдет c 12 по 15 апреля 2018 года на Национальной гимнастической арене в Баку. Об этом сообщил глава Федерации прыжков на батуте Армении Давид Фахрадян, пишет «Новости-Армения».

В Баку будут проходить соревнования как среди взрослых спортсменов, так и среди молодежи. По словам Фахрадяна, армянская сборная будет представлена в составе двух человек, и это станет первым крупным чемпионатом для молодых армянских прыгунов.

«В Армении есть несколько очень талантливых молодых спортсменов, которые с достоинством могут принять участие в чемпионате и даже вернуться на родину с медалями», - сказал Фахрадян.

При этом он отметил, что при наличии соответствующего государственного финансирования армянская сборная могла быть представлена в Азербайджане в более широком составе.

В свою очередь главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков сообщил, что азербайджанская сторона гарантирует безопасность всех спортсменов.

«У нас уже есть опыт участия в международных соревнованиях, проходивших в Баку, и азербайджанская федерация всегда обеспечивала безопасность спортсменов, в том числе и армян, выступавших в составе сборной России», - сказал Рыжков.

Отметим, что и в этом, и в прошлом году в Баку проходили соревнования Кубка мира по прыжкам на батуте. А в 2015 году прыжки на батуте входили в программу Европейских игр, проходивших в Азербайджане.