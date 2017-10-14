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США не выходят из ядерного соглашения по Ирану Заявление Госдепа

 

Соединенные Штаты остаются в иранской ядерной сделке, передает Интерфакс заявление официального представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт.

"Не дайте себя обмануть телевизионными заголовками: мы остаемся в иранской ядерной сделке, в то время как мы расширяем наши подходы к тому, чтобы призвать к ответственности Иран за террористическую деятельность и так далее", - написала Нойерт в своем микроблоге в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он не может и не будет подтверждать выполнение Ираном совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной проблемы и что оставляет за собой право выхода из этой сделки.

Между тем Франция, Великобритания и Германия выражают общую их приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом говорится в совместном заявлении названных стран, выдержки из которого приводят в пятницу европейские СМИ.

Кроме того, премьер Британии Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон выразили обеспокоенность возможными последствиями решений президента США Дональда Трампа по СВПД. В заявлении отмечается, что Париж, Лондон и Берлин рассматривают сохранение СВПД как общий национальный интерес, назвав это соглашение "кульминацией 13 лет дипломатии и крупнейшим шагом к тому, чтобы ядерная программа Ирана не представляла опасности для других стран".

"Сохранение СВПД является нашим общим национальным интересом в области безопасности", - говорится в документе.

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