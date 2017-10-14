Армянские снайперы обстреляли позиции азербайджанской армии

За минувшие сутки ВС Армении 117 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
«Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта 117 раз», - говорится в сообщении ведомства.
Минобороны отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.