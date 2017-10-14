Подписаться на уведомления
 

Армянские снайперы обстреляли позиции азербайджанской армии

 

За минувшие сутки ВС Армении 117 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта 117 раз», - говорится в сообщении ведомства.

Минобороны отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.

451 просмотров


Старости
Самед Сеидов о выходе Азербайджана из Совета Европы
Самед Сеидов о выходе Азербайджана из Совета Европы
Наша погода
Сегодня 20° / 13°
15 Окт 20° / 12°
16 Окт 18° / 9°
17 Окт 14° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   2.0141 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

Finnair отправила последний «рейс в ад»
Метаноловая империя Сейфаддина Рустамова и Армена Гарсляна
Турция наращивает военное присутствие в Сирии
Армянские снайперы обстреляли позиции азербайджанской армии
В Австралии экстренно приземлился пассажирский самолет
США не выходят из ядерного соглашения по Ирану Заявление Госдепа
Сборная Армении примет участие в чемпионате Европы в Баку
Игра на обесценивание нефти наш комментарий
Ракка полностью освобождена от боевиков ИГ
Араз Агаларов сломал два ребра
Армяне выживают на денежных переводах из-за рубежа
Акция протеста у здания правительства Армении: «Свободу Арману Ерицяну!» фото
Президент Исландии сломал нос
Могерини выступила против Трампа и поддержала Иран
Напряженная ситуация в Кыргызстане haqqin.az из Бишкека
Мировые цены на нефть растут
Украинский город полностью отказался от русского языка
Против прокурора оставляют одного адвоката дискуссионный клуб haqqin.az
Роухани жестко ответил на новую стратегию Трампа
Тимошенко вновь захотела стать президентом Украины
На трассе Алят-Астара перевернулся грузовик Искорёжены 7 новых BMW
Эпикриз полковник-лейтенанта, сбитого сыном бизнесмена "Погиб от тяжелых ран"
Алиевы устроили прием президенту Болгарии
ЮНЕСКО возглавила экс-министр культуры Франции
Ильхам Алиев сказал, и строительная компания ушла в деревню новая история AS Group
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться