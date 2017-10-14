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Турция наращивает военное присутствие в Сирии

 

Турецкие военная техника и персонал перебрасываются в сирийскую провинцию Идлиб, где продолжается процесс создания наблюдательных постов ВС Турции в соответствии с астанинскими соглашениями, передает в субботу агентство Anadolu.

Накануне Генштаб Турции сообщил, что турецкие военные приступили к созданию в Идлибе наблюдательных пунктов в рамках достигнутых в Астане соглашений по зонам деэскалации в Сирии.

Отмечается, что еще один турецкий конвой с техникой пересек КПП в районе Рейханлы провинции Хатай в направлении сирийского района Атме.

На первоначальном этапе турецкий контингент дислоцируют на границе между провинцией Идлиб и районом Африн, контролируемым силами самообороны сирийских курдов, которых Турция считает террористической организацией, связанной с ПКК. По данным военных источников агентства, в рамках договоренностей с Россией и Ираном размещение подразделений ВС Турции будет проводиться поэтапно, начиная с севера Идлиба и до южного направления. Предполагается, что ВС Турции создадут блокпосты более чем в 10 районах Идлиба.

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