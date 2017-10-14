Метаноловая империя Сейфаддина Рустамова и Армена Гарсляна

Владельцем «Метафракса» - промышленно-химического комплекса, самого крупного производителя метанола в России, является 55-летний азербайджанский бизнесмен Сейфаддин Рустамов, сообщает «Коммерсант».

Соответствующие сведения появились в российских СМИ, а также на специальном сайте. Бизнесмен позиционируется в качестве профессионала в сфере энергетики и химической промышленности, а также инвестора и филантропа. Сообщается, что бенефициаром губахинского комбината он стал в 2014 году. Сведения появились на фоне подготовки компании к масштабной стройке стоимостью в 800 млн евро.

Как стало известно изданию со слов представителей «Метафракса», раскрытие бенефициара эмитентом связано с изменением требований как российского, так и международного законодательства. Речь идет о бизнесмене Сейфаддине Рустамове. На Go Daddy, крупнейшем в мире регистраторе доменных имен, 18 сентября 2017 года был зарегистрирован одноименный сайт. Российское СМИ «Деловая трибуна» перевело и разместило у себя сведения о владельце «Метафракса».

Согласно обнародованным сведениям, господин Рустамов родился 17 июня 1962 года в Гусарском районе Азербайджана, имеет высшее образование (окончил Социально-гуманитарный институт). Предприниматель женат, воспитывает троих детей.

О предпринимательской карьере бизнесмена сообщается, что с 2000 года он активно участвует в торговле продуктами химической и нефтехимической промышленности, нефтегазовых проектах, инвестициях в энергетические фонды, коммерческую и жилую недвижимость.

На сайте он позиционируется как профессионал в энергетике и химической промышленности, а также как инвестор и филантроп. По данным сайта, бенефициарным владельцем «Метафракса» предприниматель стал в 2014 году. Там же уточняется, что мажоритарный акционер ПАО «Метафракс» — российская компания АО «МетаХолдинг» — находится под управлением Сейфаддина Рустамова.

К 2017 году актив становится полноценной группой компаний с производственными мощностями в России (Пермский край, Московская обл.) и Европе (Кремс, Австрия), крупнейшим производителем метанола, формалина и синтетических смол в России и Европе, уточняется в сообщении. Годовая выручка ГК «Метафракс» — более 40 млрд руб (около 700 млн. долларов). Годовой объем инвестиций группы — около 5 млрд руб. Химический дивизион выпускает метанол, формалин, пентаэритрит, уротропин, карбамидо-формальдегидный концентрат (КФК), синтетические смолы, блочный и гранулированный полиамид, формиат натрия и другую продукцию. География поставок компании — более 50 стран мира. Налоговые отчисления компании в бюджеты всех уровней ежегодно составляют около 2 млрд руб.

Что касается благотворительности, то бизнесмен вместе с супругой поддерживают множество фондов в области сохранения здоровья, трансплантологии, борьбы с раковыми заболеваниями, а также в сфере образования и искусства.

Издание отмечает, что с начала нулевых конечные бенефициары «Метафракса» не раскрывались. Интересы мажоритарного акционера в управлении губахинским химкомбинатом представлял председатель Совета директоров Армен Гарслян, занимающий свой пост с 2002 года. В числе совладельцев общества в разные годы были АК «СИБУР» (владел 33%), а также различные зарубежные компании: панамская «Мирвак» и кипрский «Липанет Лимитед». У кипрской компании с 2007 года находился контрольный пакет. С 2017 года контрольный пакет акций ПАО находится во владении российского АО «МетаХолдинг», который по состоянию на текущий момент консолидировал акции ПАО и владеет 92%-м пакетом компании.

В интервью «Коммерсанту» Армен Гарслян отмечал, что акционер «Метафракса», помимо развития химических активов, много занимается благотворительностью, но не афиширует это.

«Днем и ночью он включен не только в стратегическое управление группой «Метафракс», в оперативные вопросы он тоже погружен. Мы сейчас одновременно ведем переговоры о трех крупных стройках», — говорил председатель Совета директоров ПАО.

«У нас молодой акционер, он понимает, что делает, с кем делает, куда идет», — охарактеризовал предпринимателя председатель совета.

Исполнительный директор и председатель Совета директоров компании, принадлежащей С.Рустамову, Армен Гарслян родился в 1968 году в Грузии. После окончания средней школы он переехал в Ставрополь. Затем А.Гарслян окончил юридический факультет Пермского государственного университета. С 2011 года является членом Совета директоров компании «Метрафракс», с 2002 года возглавляет его и является исполнительным директором компании. А.Гарслян является также депутатом областной думы от правящей партии «Единая Россия».

Haqqin.az выяснил, что владелец «Метрафракса» Сейфаддин Рустамов в 90-х годах прошлого века был деловым компаньоном российского олигарха Дмитрия Рыболовлева. Имя С.Рустамова даже упоминалось в деле о заказном убийстве. Так, в 2016 году «Новая газета» писала о том, что Д.Рыболовлев был заказчиком убийства в 1995 году исполнительного директора компании «Нефтехимск» в Перми Евгения Пантелеймонова. Эта компания была приватизирована по ценам, гораздо ниже рыночных, группировкой, куда входили Д.Рыболовлев, С.Рустамов и другие.

В деле об убийстве Е.Пантелеймонова говорится, что в 1994 году, будучи президентом инвестиционного фонда «Каменный пояс», Рыболовлев, войдя в преступный сговор с С.Рустамовым, В.Нелюбиным, В.Чернявским и другими, разработал операцию по приватизации нефтехимических предприятий Пермской области по ценам, ниже рыночных, таких как: «Уралкалия», «Нефтехимск» и «Метрафракс». Для этого они использовали преступные элементы.

В связи с этим делом Д.Рыболовлев провел несколько месяцев в следственном изоляторе, однако затем был отпущен на свободу из-за «отсутствия доказательств». Издание пишет, что затем Рыболовлев и его компаньоны превратились в авторитетных предпринимателей и олигархов.

Сейфаддин Рустамов уехал в США, где уже свыше 15 лет живет на роскошной вилле в штате Вирджиния.