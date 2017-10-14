Стремясь поддержать своего кандидата в соседней республике, а заодно и напомнить ей, кто в регионе главный, за несколько дней до президентских выборов в Киргизии Казахстан включил административный ресурс.

Сомневаться в том, что коллапс на пограничных переходах между Казахстаном и Киргизией был ответом Астаны на критику в свой адрес, прозвучавшую из Бишкека, может только уж очень наивный человек. Да, внешне все выглядело вполне обоснованно – раз уж Атамбаев объявил об угрозе переворота и беспорядков в республике, из-за чего даже не поехал на встречу глав государств-членов СНГ в Сочи, то Казахстан в полном своем праве усилить пропускной режим на погранпереходах. Что он незамедлительно и сделал.

Но это как раз та ситуация, о которой один известный политик прошлого столетия сказал: «Формально – все верно, но по сути - издевательство». Действиями на границе – а также проведением с 4 октября масштабной полицейской операции «Нелегал-2017» - Астана решила осадить «зарвавшегося» по ее мнению президента Киргизии. А заодно и напомнить и Бишкеку, и всему населению республики о некоторых пикантных моментах в двусторонних отношениях.

Во-первых, разумеется о том, что она может в любой момент перекрыть те каналы, по которым в Казахстан и Россию идут товары из Киргизии (в основном - сельхозпродукция).

Во-вторых, что Астана способна жестко «взять за кошелек» ту часть киргизского истеблишмента, финансовое благополучие которой строится на реэкспорте китайских товаров в пространство ЕАЭС.

В-третьих, что она вполне в состоянии серьезно осложнить жизнь тем трудовым мигрантам из Киргизии, кто работает в Казахстане.

Разумеется, это далеко не все, чем может Астана осложнить жизнь Бишкеку. Пока, подчеркну – пока, казахская сторона осторожничает, опасаясь слишком уж перегнуть палку, и речь не идет о блокаде угольных поставок для Бишкекской ТЭЦ. Кроме того, Акорда еще не дала команды на введение в конфликт «резерва главного командования» - возможностей «Казах Темир Жолы» (казахстанских железных дорог) и Комитета административной полиции казахстанского МВД.

Но и без «тяжелой артиллерии» послание политическим элитам Бишкека и населению республики выглядит более чем прозрачно и не допускает двоякого толкования: не будет лояльного отношения к Астане, а также пожеланиям Акорды и казахстанских бизнес-элит, которые, в том числе, хотели бы тоже получать доходы от реэкспорта товаров из Китая, – жизнь ваша станет весьма несладкой.

Одновременно Киргизии демонстрируется и пряник – как говорится в постановлении правительства Казахстана от 9 октября 2017 года за № 632, «в связи с природно-климатическими условиями, сложившимися в Кыргызской Республике» принято решение оказать соседнему государству гуманитарную помощь. Для чего соответствующим органам власти поручено разбронировать материальные ценности из государственного материального резерва – «доски обрезные, металлопрокат и столбы деревянные».

Главное «природно-климатическое условие» Киргизии – Алмазбек Атамбаев – полностью просчитал и истинную подоплеку действий могущественного соседа, и возможные последствия от них. Кроме того, и ему, и его команде стало совершенно очевидно, что Москва в этот конфликт вмешиваться пока не намерена. Поскольку руководствуется сейчас в отношении Бишкека незатейливым принципом – «пусть подергается, покладистее будет».

Как стало очевидным и то, что на часть населения и местного истеблишмента казахстанский демарш глубокое впечатление все же произвел – а, значит, добавил голосов главному на предстоящих президентских выборах сопернику нынешнего руководства республики – Омурбеку Бабанову. Симпатии к которому Астана в последние дни скрывать совершенно перестала.

Оставался только один шаг – обратиться к национальной гордости кыргызстанцев – причем, вне зависимости от их национальности. Что Атамбаев и сделал, выступив с предельно эмоциональным обращением. В котором, в частности, сказал: «Народ с трехтысячелетней историей никогда не испугается трехдневной блокады и никогда ни за деньги, ни под давлением и угрозами не изберет зарубежных «шестерок» … К сожалению, мы видим, что страна сегодня может потерять свою независимость не только из-за ввода иностранных войск, но и просто из-за элементарной покупки и навязывания Кыргызстану какой-то «шестерки» в качестве главы государства. Этому не бывать». То есть – по сути призвал к общенародной мобилизации для отпора давлению извне.

Ход, безусловно, достаточно сильный, но вот насколько он окажется эффективным – покажут итоги завтрашнего голосования на избирательных участках. Сегодня же в республике – «день тишины», публичная агитация прекращена. Что отнюдь не означает прекращения ожесточенных дебатов в киргизских элитах.

Поскольку вся эта история вокруг конфликта между Астаной и Бишкеком внезапно вытащила на поверхность весьма острый вопрос – а так уж ли все благополучно в ЕАЭС? И насколько вообще правильна стратегия его расширения в той ситуации, когда еще совершенно не урегулированы уже имеющиеся внутренние проблемы?

Противостояние Казахстана и Киргизии обнажило те родовые травмы Евразийской интеграции, которые до этого старались не замечать. Существование многочисленных барьеров и ограничений, расцвет полулегальных, а зачастую – и откровенно нелегальных схем ввоза товаров из третьих стран, диспропорции институционального развития и отсутствие механизмов сдерживания амбиций отдельных участников ЕАЭС. Именно этот клубок проблем стал причиной нынешнего конфликта Бишкека и Астаны, а эмоции Назарбаева и Атамбаева – лишь повод, маслице на угли, которые тлели все эти годы.

И поскольку данные проблемы не решены – никто не может дать гарантий безболезненных для Киргизии итогов завтрашних выборов. Хотя, разумеется, каждый из нас надеется на их благополучный, без последующих потрясений, исход.