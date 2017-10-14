И все-таки не всегда в Европе армянской стороне удается побеждать, несмотря на явный проармянский крен, который совершили в последнее время политики Старого света. Порой в Ереване просто вынуждены делать заявления, рассчитанные на неискушенную общественность.

К примеру, на днях депутат от фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА), бывший генпрокурор РА Геворк Костанян заявил, что в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) слушаются многочисленные дела, где прямым или косвенным образом обсуждаются вопросы, касающиеся не международного правового статуса «Нагорно-Карабахской Республики» (здесь и далее кавычки наши –haqqin.az), а «государственной атрибутики» «НКР».

По словам Костаняна, армянская сторона представляет факты, которые доказывают, что «НКР» обладает абсолютно всеми атрибутами государственности.

«Факты» Костанян и Ко. могут предоставлять какие угодно, однако ЕСПЧ уже пришел к совершенно однозначному выводу: «НКР» контролируется и полностью зависит от Республики Армения. В Армении могут мечтать и дальше, но прецеденты уже созданы. Причем касающиеся не только оккупированных территорий (дела Чирагов и др. против Армении, Залян и др. против Армении), но и насчет территории собственно бывшей НКАО (Грачья Мурадян против Армении).

Как рассказали haqqin.az источники в правозащитных кругах Европы, по привычке, армянские эксперты зацикливают вопрос статуса «НКР» на армяно-азербайджанских отношениях, однако ЕСПЧ подходит с другой формальной точки зрения: ответа на вопрос, кто реально контролирует «НКР» и, соответственно, ответственен за все происходящее там - не важно, с армянами или с азербайджанцами?

Опираясь не только на азербайджанские аргументы (Азербайджан еще в 2001 г. сделал оговорку к Европейской Конвенции, что не контролирует эту территорию и, соответственно, не отвечает за нарушения прав человека на этой стороне), но и на армянские, предоставленные в результате коммуникации нескольких жалоб, ЕСПЧ пришел к однозначному выводу, что Армения полностью контролирует Карабах и полностью ответственна.

Это все уже не предмет дискуссий с «костанянами», а установленный на уровне решений ЕСПЧ факт. Причем это не результат «мыслимых и немыслимых усилий азербайджанцев» и «происков турок», а официальная позиция, опирающаяся на более ранние прецеденты, когда, например, ЕСПЧ признал ту же Турцию ответственную за нарушения прав на территории «Турецкой Республики Северного Кипра» или Россию - за нарушения в Приднестровье.

Другое дело, что есть шахматисты, которые пытаются играть и после поставленного мата, вместо того, чтобы признать поражение и начать новую партию...

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Напомним, что Евросуд в 2016 году в деле «Грачья Мурадян против Армении» (no. 11275/07), касающегося смерти солдата срочной службы Сурена Мурадяна на оккупированных территориях Азербайджана первым делом начал выяснять: распространяется ли на Нагорный Карабах юрисдикция Армении? Ответственна ли Армения за нарушение Конвенции, произошедшее за пределами Армении до того, как 10 июля 2003 г. дело передали из карабахской в ереванскую прокуратуру? ЕСПЧ в итоге ответил на эти вопросы утвердительно.

Было, как уже упоминалось выше, и другое дело: «Залян и другие против Армении» (№№ 36894/04 и 3521/07), где похожие события также произошли на территории НК с участием местных «властей». ЕСПЧ решил, что суть дела подпадает под юрисдикцию Армении и влечет ее ответственность.

Еще ранее, в июне 2007 года было постановление по жалобе «Арутюнян против Армении» (№ 36549/03). И в этом случае Армения тоже была признана ответственной в деле, где речь шла об убийстве солдата его сослуживцами. Все они были гражданами Армении, проходившими срочную службу в в/ч № 33651, которая размещалась в оккупированном Лачинском районе Азербайджана.