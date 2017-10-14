Меркель: «Мы не будем прекращать переговоры с Турцией»

Решение о прекращении переговоров с Турцией о ее вступлении в Евросоюз не будет принято на предстоящем саммите ЕС в Брюсселе. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в субботу в еженедельном видеообращении, опубликованном на сайте германского правительства.

«Я говорила, что мы хотим обсудить ситуацию с Турцией и потому попросили Еврокомиссию подготовить доклад. Конечно, мы не будем сейчас принимать какие-либо решения. Но я хотела бы послушать мнение своих коллег о том, какие выводы по ситуации мы можем сделать», - сказала она.