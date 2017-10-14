Издание Politico получило информацию, согласно которой президент США Дональд Трамп решил расторгнуть соглашение с Ираном именно под влиянием постпреда США при ООН Никки Хейли.

Отмечается, что главы Госдепа и Пентагона - Рекс Тиллерсон и Джеймс Мэттис все же убедили Трампа признать соблюдение Ираном соглашения о ядерной сделке в отсутствие веских свидетельств об обратном.

В свою очередь Хейли пообещала президенту подготовить «основания» для непризнания Трампом соблюдения Ираном ядерной сделки.

По данным газеты, Трамп не только прислушался к Хейли, но вновь задумался о том, чтобы назначить ее госсекретарем вместо Тиллерсона.