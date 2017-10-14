Британия обвинила Иран в кибератаке

24 июня иранские хакеры произвели кибератаку на ящики электронной почты британских парламентариев и чиновников, пишет газета Daily Telegraph.

Этот вывод был сделан вопреки тому факту, что пароли злектронных адресов этих лиц разведка ранее нашла на русскоязычном сайте. Позже, однако, был сделан вывод о том, что атака исходила все же от Ирана.

«Изначально думали, что за атакой стоит Россия, но сотрудники разведки пришли к выводу, что за это несет ответственность Иран», — сказано в сообщении с указанием, что имел место первый случай крупной кибератаки Тегерана на Великобританию.

Отмечается, что мотив атаки неизвестен, но предполагается, что Корпус стражей исламской революции мог использовать кибератаку, чтобы подорвать соглашение о пресловутой ядерной сделке по причине намерения ИРИ продолжить разработку ядерного оружия.

По данным информаторов издания, «беспрецендетная» кибертака была проведена еще в июне, продлившись свыше 12 часов и «подвергнув риску» около 90 почтовых аккаунтов многих британских политиков. Целью хакеров, как указывается, была также персонально глава правительства Тереза Мэй.