Представлявшийся «своим человеком» у высокопоставленных чиновников, мошенник Васаит Меликов, обманувший десятки человек обещаниями продажи им земельных участков с официально оформленными документами, а затем присвоивший себе деньги обманутых, арестован. Об этом haqqin.az сообщили источники в правоохранительных органах.

Согласно информации, решением суда в отношении В.Меликова назначена мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

«Следственным управлением Бакинской городской прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статьям 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) и 308.1 (злоупотребление служебным положением). В отношении подозреваемого по данному уголовному делу Васаита Меликова 13 октября 2017 года Сабаильский районный суд вынес решение о назначении ему меры пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца», - говорится в информации.

Основываясь на фактах, указанных в обращениях обманутых граждан и в представленных ими документах, haqqin.az неоднократно писал о преступной деятельности В.Меликова. Главным образом орудовал мошенник в Хазарском районе. В.Меликов оформлял долгосрочную аренду на землю, предназначенную для сельскохозяйственной деятельности, обрезал ее на участки небольшой площади, а затем распродавал их гражданам, имевшим намерение постройки собственного загородного дома. При этом жулик уверял клиентов, что в самое ближайшее время передаст им выписку из распоряжения Госкомитета по вопросам имущества о праве на собственность. Однако реально предоставлял он клиентам всего лишь копию договора о долгосрочной аренде земли и доверенности, заверенные нотариусом.

Когда же обманутые махинатором люди требовали вернуть им их деньги или же передать им «купчую» на земельные участки, он под различными предлогами тянул время и уклонялся от встреч с ними. Вскоре группа обманутых Меликовым граждан, в том числе жители Баку Физули Гумбатов, Александр Литвинов и Кянан Мешадиев, обратились в правоохранительные органы с заявлениями на афериста. На основании этих документов возбуждено было уголовное дело, в ходе которого было установлено, что В.Меликов, похвалявшийся своими будто бы дружескими отношениями с высокопоставленными чиновниками, сумел обмануть также крупные строительные компании, присвоив себе при этом значительные суммы.