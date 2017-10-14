Завтра в Баку будет ветрено и сухо

Со второй половины понедельника, 16 октября, и до вечера во вторник, 17 октября, в ряде районов Азербайджана установится нестабильная погода. Ожидаются грозовые дожди, местами - ливневые, возможен град, а в горных регионах - снег, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха снизится на 4 - 6 градуса, а в реках вероятен некоторый подъем уровня воды.

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове: переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью возможны кратковременные локальные дожди. Умеренный юго-западный ветер днем сменится периодически усиливающимся северо-западным.

Температура воздуха на Апшероне: ночью - 12 - 15, днем - 18 - 21; в Баку: ночью - 13 - 15, днем - 19 - 21 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится от 758-ти до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность: ночью - 75 - 85, днем - 45 - 50 процентов.