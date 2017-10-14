Крупный азербайджанский нефтетрейдер откроет офис в Таллинне

Socar Trading - дочерняя компания азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR по международной торговле нефтепродуктами, откроет свое представительство в Таллинне, сообщает haqqin.az со ссылкой на эстонское издание Eesti Päevaleht.

Согласно информации, компания вскоре откроет офис в столичном квартале Ротерманни и создаст в Таллинне подразделение с высокооплачиваемыми рабочими местами, указывает издание.

Недавно зарегистрированная в Эстонии фирма Socar Trading Services Tallinn через портал объявлений о приеме на работу CV Keskus ищет для себя бухгалтеров и ИТ-специалистов. Учредителем фирмы, и вероятным будущим ее директором, является Сулев Лоо, ранее покинувший пост главы Эстонской железной дороги весной этого года.

Штаб-квартира SOCAR Trading находится в Швейцарии, а оборот фирмы в прошлом году составил 25 млрд долларов. За прошлый год предприятие продало на мировом рынке 50 млн тонн нефтепродуктов, из которых 21 млн тонн составила азербайджанская нефть.

По мнению эксперта по вопросам транзита Райво Варе, создание в Таллинне сервисного центра такой крупной трейдинговой компании означает, что, ранее ориентированная на южные страны, компания теперь имеет интересы и в Северной Европе.