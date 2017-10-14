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Саакашвили затруднился найти в Закарпатье «украинское государство»

 

Лидер «Движения новых сил» («Рух нових сил») Михаил Саакашвили в эфире телеканала NewsOne заявил, что в Закарпатской области отсутствует украинское государство.

«Я езжу в Закарпатье каждый месяц, и я вас уверяю, что украинского государства там как не было в 2014 году, так и нет сейчас», — сказал Саакашвили.

«Если ты приезжаешь в Берегово, то там вообще не чувствуется украинского государства: там венгерские флаги, венгерское образование, венгерское финансирование частного бизнеса. Здесь вопрос не в политике Венгрии, а в отсутствии политики Украины», — подчеркнул он.

Вечером 13 октября в Будапеште прошла акция, участники которой потребовали самоопределения для Закарпатья. Организаторы акции заявляли, что выступают за «самоопределение Закарпатья и за свободу национальных общин, которые проживают на территории нынешней Украины». Митинг был организован венгерской партией «Йоббик». От партии на мероприятии присутствовали евродепутат Кристина Морваи, которой был запрещен въезд на Украину, и Тамаш Гауди-Надь, одетый в футболку «Крым — это Россия, а Закарпатье — это Венгрия».

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